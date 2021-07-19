Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 660 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 660 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 191 milyon 474 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 109 bine, iyileşenlerin sayısı 174 milyon 366 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 964 bini, Hindistan'da 31 milyon 170 bini, Brezilya'da 19 milyon 376 bini ve Rusya'da 5 milyon 982 bini geçti.

New York borsası, Kovid-19 vakalarındaki artışın neden olduğu endişeyle haftanın ilk işlem gününe düşüşle başladı.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 500'ün altına düştü.

Fransa'nın güneyindeki Bayonne kentinde Kovid-19 aşı merkezi kundaklandı.

Kovid-19 vaka sayılarının günlük 50 bini geçtiği İngiltere'de 4 aşamalı plan dahilinde uygulanan Kovid-19 kısıtlamalarının sonuncusu bugün itibarıyla kaldırıldı. Bugün itibarıyla 1 metre olan sosyal mesafe kuralı ve yasal maske zorunluluğu kaldırıldı. Buna karşın, özellikle toplu taşıma gibi kalabalık alanlarda halen maske takılması tavsiye ediliyor.

Rusya'nın başkenti Moskova'da, Kovid-19'a karşı uygulanan bazı tedbirlerin kaldırılması yönünde alınan karar yürürlüğe girdi. Restoran ve kafelere getirilen barkod sistemiyle müşterilere hizmet verme zorunluluğu bugün itibarıyla kaldırıldı.

Rusya'da Kovid-19'a karşı geliştirilen 4'üncü aşının da klinik deneylerine başlandığı bildirildi.

Kovid-19 salgını ile mücadelede ön saflarda yer alan sağlık çalışanları aşı sıkıntısı çekiyor. BBC'nin haberine göre, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) verileri, salgının başından bu yana her gün yaklaşık 200 sağlık çalışanının öldüğünü gösterdi.

Arap ülkelerinin çoğunda Kurban Bayramı namazı Kovid-19 önlemleri kapsamında maske ve mesafe kurallarına uyularak camilerde kılınacak.

Avustralya'da Kovid-19 salgını nedeniyle uygulanan karantinayı ihlal edeceğini söyleyen aşırı sağcı İngiliz köşe yazarı Katie Hopkins sınır dışı edildi.

Endonezya Tıp Birliğinden yapılan açıklamada, Cava ve Bali Adalarında salgın nedeniyle uygulamada olan yasakların, vakalarda belirli düşüş sağlanana kadar uzatılması gerektiği belirtildi.

Malezya Başbakan Yardımcısı İsmail Sabri Yakub, Kurban Bayramı öncesi vatandaşlara şehirler arası seyahat yapmamaları uyarısında bulundu.

Tayvan hükümeti, Medigen Vaccine Biologics şirketi tarafından geliştirilen yerli Kovid-19 aşısına acil kullanım onayı verdi.

Güney Kore'de kasım ayının ortalarında yapılması planlanan üniversite sınavına girecek lise son sınıf öğrencileri ve liselerde görev yapan öğretmenler ilk kez aşılanmaya başladı.

Vietnam'da hükümet, vaka sayısında artışın önüne geçmek için ülkenin güneyindeki 16 eyalette 2 hafta boyunca kısıtlamaların devreye koyulacağını bildirdi. Söz konusu eyaletlerde iç hat uçuşları da 1 Ağustos'a kadar askıya alındı.

Bangladeşli yetkililer, ABD'nin göndereceği 3 milyon doz Moderna aşısının bugün itibarıyla ülkeye ulaşacağını bildirdi.

Singapur hükümeti, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle hastanelerde oksijen tüpü sayısının giderek azaldığı Endonezya'ya oksijen yardımında bulunacağını açıkladı.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nda mücadele edecek ABD Jimnastik Takımı'nda adı açıklanmayan bir sporcu ile Çek plaj voleybolu oyuncusu Ondrej Perusic'in Kovid-19'a yakalandığı duyuruldu.

Kovid-19 vakalarının arttığı Kazakistan'da, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için hükümetin acil harekete geçtiği bildirildi.

Tayland'da yetkililer, son dönemde Kovid-19 kaynaklı yeni vaka ve günlük can kaybı sayısının artması nedeniyle başkent Bangkok'ta tedbirleri sıkılaştırma kararı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija