Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 416 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 416 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 187 milyon 492 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 4 milyon 46 bine, iyileşenlerin sayısı 171 milyon 403 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 726 bini, Hindistan'da 30 milyon 871 bini, Brezilya'da 19 milyon 69 bini ve Fransa'da 5 milyon 808 bini geçti.

Kovid-19 vakalarının günlük 4 bin 600'ün üzerine çıktığı Fransa'da Sağlık Bakanı Olivier Veran, önlem alınmazsa vaka sayısının ağustos başında günlük 20 bine ulaşabileceğini belirtti.

Kanada genelinde devam eden aşılama çalışmaları sayesinde ölüm ve vaka sayıları düşmeye devam ediyor.

Uzmanlar, Kovid-19'un iki varyantına aynı anda yakalanmanın mümkün olduğunu söyledi. BBC'nin haberine göre, Brezilya'daki bilim adamları, Ocak 2021'de iki kişiye aynı anda iki tip koronavirüs bulaştığını, bunlardan birinin Gamma adı verilen endişe verici bir varyant olduğunu bildirdi.

Avustralya'da yıl başından bu yana ilk kez, yurt dışı seyahat geçmişi veya yurt dışına çıkan biriyle teması olmayan bir kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Myanmar'da artan Kovid-19 vakaları sağlık sistemini zora soktu. Ordunun şubat ayında yönetime el koyduğu Myanmar'da, Kovid-19 vakaları ve virüs kaynaklı can kayıpları, mayıs ortasından bu yana hızla artıyor. Başta Kalay, Mandalay ve Yangon gibi kentler olmak üzere ülkenin birçok kentinde tıbbi oksijen sıkıntısı yaşanıyor.

Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, tam karantina uygulaması ve günlük aşılama oranının artışı sayesinde bir veya iki hafta içinde vakaların büyük oranda düşüş göstereceğini belirtti.

Bangladeş'te son 24 saatte tespit edilen 11 bin 874 vaka ile 230 kişinin hayatını kaybetmesi, ülkede görülen en yüksek günlük rakamlar olarak kayıtlara geçti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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