Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 192 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar, 3 milyar 192 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 184 milyon 433 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 990 bine, iyileşenlerin sayısı 168 milyon 749 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 588 bini, Hindistan'da 30 milyon 581 bini, Brezilya'da 18 milyon 742 bini ve Fransa'da 5 milyon 783 bini geçti.

Brezilya'da binlerce kişinin katılımıyla Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hükümeti protesto edildi. Başkent Brasilia'nın bulunduğu federal bölge ile ülkenin 21 eyaletinde hükümet karşıtları, Bolsonaro'yu protesto etmek ve daha fazla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı talebiyle sokaklara çıktı.

Tacikistan'da, Kovid-19'a karşı aşı uygulaması zorunlu hale getirildi.

Kazakistan'da son 24 saatte 3003 kişide Kovid-19 görülmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Kovid-19'un ilk kez Hindistan'da görülen ve çok daha kolay bulaşan "delta" varyantına KKTC'de rastlandığını duyurdu.

Afganistan'da Kovid-19 hastalarında Hindistan'da başlayan ve Mısır'da da görülen Mukormikoz "Kara mantar" olarak bilinen ölümcül bir mantar enfeksiyonu tespit edildi.

Endonezya'nın Java Adası'nda bir devlet hastanesinde Kovid-19 tedavisi gören 33 hastanın hastanedeki oksijen stokunun bitmesi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

Güney Kore'de vaka sayılarının iki gündür 700'ün üzerine çıkması nedeniyle sosyal mesafe kurallarının Seul gibi büyük şehirlerde tekrar gözden geçirilebileceği ifade edildi.

Afrika'da Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti, gelecek haftadan itibaren emniyet görevlilerini Kovid-19 aşı programına dahil edecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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