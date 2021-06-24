Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

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Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 790 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı uygulanan aşılar 2 milyar 790 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 180 milyon 556 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 911 bine, iyileşenlerin sayısı 165 milyon 251 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 450 bini, Hindistan'da 30 milyon 132 bini, Brezilya'da 18 milyon 170 bini ve Fransa'da 5 milyon 762 bini geçti.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da tedavisi süren hasta sayısı azalmaya devam ediyor.

Fransa'da Kovid-19 salgınında Delta (Hindistan) varyantı vakalarının arttığı bildirildi. Fransa Hükümeti Sözcüsü Gabriel Attal, Fransa'da Delta varyantının görülme oranının, geçen haftaya göre hızla artarak yüzde 9 ila 10'a çıktığını ifade etti.

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Kovid-19'un Delta varyantının kendilerini endişelendirdiğini söyledi.

İspanya'da sol koalisyon hükümeti, Kovid-19 önlemlerinin gevşetilmesini öngören kararları kapsamında gelecek sezondan itibaren futbol ve basketbol maçlarının tam seyirci kapasiteli oynanacağını açıkladı.

Belçika hükümeti, 1 Temmuz'dan itibaren Kovid-19'a karşı iki doz aşı olmuş ve AB üyesi olmayan ülkelerden gelecek kişilerin turistik seyahatlerine izin verme kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB ülkelerindeki yetişkin nüfusun yüzde 60'ının 27 Haziran itibarıyla Kovid-19'a karşı ilk doz aşıyı almış olacağını bildirdi.

Brezilya'da bilim insanlarının, bir hastanın 218 gündür yakalandığı Kovid-19'u atlatamayışının sebebini araştırdığı açıklandı.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler Eyaleti Başbakanı Gladys Berejiklian, Sidney'in Kovid-19 salgınının "en korkunç" zamanlarından birini geçirdiğini ve çok daha fazla insanın, ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantıyla enfekte olduğunu bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika'daki 14 ülkede Kovid-19'un ilk kez Hindistan'da görülen "Delta" varyantının tespit edildiğini bildirdi.

Kazakistan Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'un "Delta" varyantının ülkede ilk olarak başkent Nur Sultan'da görüldüğünü teyit etti.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da ayrıca, Kovid-19'a karşı başlatılan aşılama kampanyasına katılanlardan bir kişiye, çekilişle ev hediye edileceği bildirildi.

Endonezya'da yasaklı bir örgütün lideri olan din adamına, Kovid-19 test sonucunu gizlediği ve temaslı kişilerin izlenmesini zorlaştırdığı için 4 yıl hapis cezası verildi.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 10. ayağı Büyük Britanya Grand Prix'sinde tribünlerin tamamına seyirci alınacak.

Kırgızistan Bakanlar Kurulu Başkanı Ulukbek Maripov, ülkede Kovid-19 vakalarının yeniden artışa geçmesi nedeniyle yeni dalgaya karşı "bireysel sorumluluk" uyarısında bulundu.

İsrail yönetimi, Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle kapalı mekanlarda maske takma zorunluluğunu yeniden uygulama kararı aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija