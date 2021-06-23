Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar 2 milyar 750 milyon dozu aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı uygulanan aşılar 2 milyar 750 milyon dozu aştı.

Salgında vaka sayısı dünya genelinde 180 milyon 111 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 901 bine, iyileşenlerin sayısı 164 milyon 863 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 435 bini, Hindistan'da 30 milyon 82 bini, Brezilya'da 18 milyon 56 bini ve Fransa'da 5 milyon 760 bini geçti.

Hindistan, Kovid-19'un Delta Plus varyantını "endişe varyantı" olarak sınıflandırırken, bilim insanları yeni varyantın önemli bir tehdit oluşturup oluşturmadığını söylemek için henüz çok erken olduğunu söyledi.

Almanya'da Kovid-19 tedbirlerinin daha da gevşetilmesinin etkisiyle bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda hizmet sektöründe toparlanma ile 60,4 puana yükseldi.

Almanya Başbakanı Angela Merkel, salgında üçüncü dalganın kırılmasına rağmen halktan tedbirli davranmaya devam etmesini istedi.

Belçika'da yetişkin nüfusun yüzde 70'i Kovid-19'a karşı aşılandı.

İngiltere'de son 24 saatte 16 bin 135 Kovid-19 vakası görülmesiyle 6 Şubat'tan bu yana en yüksek rakama ulaşıldı.

İtalya'nın Serie A takımlarından SSC Napoli'de forma giyen 30 yaşındaki Kalidou Koulibaly, doğum günü vesilesiyle ülkesine tıbbı malzeme yardımında bulundu.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol yayımladığı terör raporunda, salgının PKK'nın Avrupa genelindeki propaganda, protesto, üye ve para toplama faaliyetlerini sekteye uğrattığını ortaya koydu.

Rusya Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkedeki vakaların son derece hızlı şekilde arttığını belirterek, "Geçen hafta vaka sayıları bir önceki haftaya kıyasla yüzde 29,4, hayatını kaybedenlerin sayısı yüzde 21 arttı. Böylesine yoğun bir hastalık yayılımı göz önüne alındığında kesinlikle bir dizi önlem alınması gerekiyor." dedi.

Kolombiya Sağlık Bakanı Fernando Ruiz Gomez, kullandıkları Çin aşısı Sinovac'ın etkinliğinin yüksek olduğunu, 80 yaş üstü kişilerde ölümlerin azaltılmasında olumlu sonuçlar verdiğini bildirdi.

Malezya hükümeti, Kovid-19 aşısının adil dağılımı için Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) başlattığı Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programının (COVAX) "tam bir fiyasko" olduğunu belirtti.

Avustralya'nın en büyük şehirlerinden Sydney'de vaka sayılarındaki artış nedeniyle yeni kısıtlamalar devreye sokuldu. Yeni Güney Galler eyaleti yetkilileri, aralık ayından bu yana vaka sayılarında en hızlı artışın yaşandığı şehirde, Orta ve Doğu Sydney sakinlerinin şehir dışına çıkışlarını yasakladı.

Tokyo Olimpiyat Oyunları Organizasyon Komitesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında müsabaka yerleşkelerinde alkollü içecek satışının yasaklanması yönünde karar aldı.

Gana ve Ukrayna'da Kovid-19'un ilk olarak Hindistan'da görülen "Delta" varyantı tespit edildi.

Pakistan'ın Çin'den satın aldığı 2 milyon doz Sinovac Kovid-19 aşısı daha ülkeye getirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija