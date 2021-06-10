Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 260 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 260 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 175 milyon 385 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 782 bine, iyileşenlerin sayısı 158 milyon 932 bine çıktı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 267 bini, Hindistan'da 29 milyon 273 bini, Brezilya'da 17 milyon 125 bini ve Fransa'da 5 milyon 725 bini geçti.

ABD merkezli ilaç şirketi Moderna, çocuklarda Kovid-19 aşısının kullanımı için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvurdu.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesinin 500 milyon doz Pfizer/BioNTech Kovid-19 aşısı satın alarak bunları düşük ve orta gelirli yaklaşık 100 ülkeye bağışlayacaklarını duyurdu.

Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, daha önce kayda geçmeyen ölü sayılarının eklenmesinin ardından toplam can kaybı sayısı 359 bin 676 olarak güncellendi.

Avrupa Parlamentosu (AP), Kovid-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması çağrısında bulundu.

İngiltere'de düzenlenecek G7 Zirvesi öncesinde, Almanya'nın Kovid-19 aşılarındaki fikri mülkiyet haklarının kaldırılması konusundaki tutumunun değişmediği bildirildi.

İngiltere'de yapılan G7 Zirvesi sırasında bazı güvenlik personeli ve medya mensuplarına hizmet veren bir otel, Kovid-19 vakalarının görülmesi üzerine kapatıldı.

Almanya'nın başkenti Berlin'de bu yıl Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri nedeniyle iki bölüm halinde düzenlenen 71. Uluslararası Berlin Film Festivali'nin (Berlinale) "yaz özel" bölümü olarak nitelendirilen ikinci bölümü başladı.

Almanya'da Kovid-19 aşısı yaptıranlar için geliştirilen Dijital Kovid Sertifikası'nın (CovPass) 14 Haziran Pazartesi'den itibaren kullanılabileceği bildirildi.

Almanya'da Sayıştayın, Sağlık Bakanlığının Kovid-19'a karşı mücadelede yaptığı harcamaların abartılı olduğu ve böylece devletin zarara uğratıldığını tespit ettiği bildirildi.

Almanya'da, BioNTech-Pfizer'in Kovid-19'a karşı geliştirdiği aşının belirli hastalıkları olan 12 yaş üstü çocuklara uygulanması tavsiye edildi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Kovid-19 salgını süresince güçlü küresel talebin gelişmekte olan ekonomilerdeki ihracatçılara yardımcı olduğunu belirtti.

Özbekistan, Çin'in Anhui Zhifei Longcom ilaç şirketi ile Çin Bilimleri Akademisince Kovid-19'a karşı ortak geliştirilen "ZF2001" aşısından 1 milyon doz ve Rusya'nın geliştirdiği Sputnik V aşısından da 70 bin doz daha teslim aldı.

Afrika'da Kovid-19 vaka sayısı 5 milyonu geçti.

Çin'de Hong Kong'da, virüse karşı bağışıklığın artması için 12 yaş ve üstü çocuklara BioNTech aşısı yapılacak.

Nijerya, Kovid-19 ile mücadele kapsamında Amerikan ilaç şirketi Johnson and Johnson'ın (J&J) ürettiği aşıdan 30 milyon doz satın alacak.

Güney Koreli yetkililer, üretimde aksaklıkları önlemek için aralarında elektronik firmalarda çalışan işçiler de dahil olmak üzere bazı şirket çalışanlarını aşılamayı planlandığını bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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