Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 150 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı bugüne dek 2 milyar 150 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

Kovid-19 salgınında vaka sayısı dünya genelinde 174 milyon 210 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 747 bine, iyileşenlerin sayısı 157 milyon 332 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 211 bini, Hindistan'da 28 milyon 974 bini, Brezilya'da 16 milyon 947 bini ve Fransa'da 5 milyon 712 bini geçti.

ABD'nin güney eyaletlerinde Kovid-19 aşı uygulamasının beklenenden daha yavaş ilerlediği, yazın bu bölgelerdeki vakalarda yeni bir dalgalanma görülmesinden endişe edildiği belirtildi.

Amerikan biyoteknoloji firması Moderna, Avrupa Birliği (AB) ve Kanada'daki gençlere yönelik, Kovid-19 aşısı onayı için başvuruda bulunduğunu duyurdu.

Almanya'da bugünden itibaren 12 yaş üzerindeki herkese herhangi bir öncelik sıralaması olmadan Kovid-19 aşısı olma imkanı getirildi.

İspanya, Kovid-19 salgınının turizm üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için aşı olma veya PCR ile hızlı antijen testlerini sunma zorunluluğuyla bugünden itibaren kapılarını turistlere açtı.

Belçika'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 1500'ün altına inerek son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de de açık havada maske takma zorunluluğu kaldırılıyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 salgınının gidişatında "cesaret verici işaretler" görmeye devam ettiklerini belirterek DSÖ'ye bildirilen vaka sayılarının son 6 haftadır, ölü sayılarının ise son 5 haftadır düşüşte olduğunu bildirdi.

Fas, Kovid-19 tedbirleri kapsamında durdurulan gidiş-geliş yolcu uçuş seferlerinin bazı istisnai izinlerle 15 Haziran'da yeniden başlayacağını duyurdu.

Venezuela'da Kovid-19'un daha hızlı yayıldığı belirtilen mutasyona uğramış türünün görüldüğü bildirildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, 36 milyon Güney Korelinin (toplam nüfusun yüzde 70'i) eylül ayına kadar en azından ilk doz Kovid-19 aşısını yaptıracağını söyledi.

2020 Tokyo Olimpiyatları'nın başlamasına kısa bir süre kalmasına rağmen Japon halkının sadece yüzde 50'si, turnuvanın düzenleneceğini düşünüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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