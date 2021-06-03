Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 172 milyon 670 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 711 bine, iyileşenlerin sayısı 155 milyon 410 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 172 milyon 670 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 711 bine, iyileşenlerin sayısı 155 milyon 410 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 156 bini, Hindistan'da 28 milyon 572 bini, Brezilya'da 16 milyon 720 bini ve Fransa'da 5 milyon 685 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 2 milyar dozdan fazla aşı uygulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtım planını açıkladı.

ABD'de ayrıca, günlük ortalama Kovid-19 vaka ve ölü sayılarının Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

Amerikalı bilim insanları, mesajcı ribonükleik asit (mRNA) bileşimi içeren Kovid-19 aşılarının, vücuttaki antikor seviyesi düştükten sonra dahi bağışıklık sağlayabileceğini bildirdi.

Hindistan hükümeti, yerli aşı geliştiricisi Biological-E ile üçüncü aşama klinik denemeleri süren Kovid-19 aşısından 300 milyon dozluk anlaşma imzaladı.

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19 nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarından muaf tutulabilecek ülkeler arasına Japonya'yı dahil etti.

Almanya'nın Köln kentinde Kovid-19 salgını nedeniyle aylardır izin verilmeyen konserler, vaka sayılarındaki düşüşle yeniden başladı.

Myanmar'da askeri darbenin ardından yaşanan iç çatışmalar ve insani kriz nedeniyle ülkenin Kovid-19'un yeni merkez üssü olabileceği uyarısı yapıldı.

Meksika'da, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, yapılan incelemelerin ardından 223 bin 568 olarak güncellendi. Sağlık Bakanlığı yetkililerinin son 1 yılı göz önünde bulundurarak yaptığı çalışmalar sonucunda, salgın kaynaklı ölü sayısının açıklanandan 4 bin 272 fazla olduğu belirtildi.

Küresel aşı rekabetinden ötürü yeterli miktarda Kovid-19 aşısına erişemeyen Sahra Altı Afrika'da 1 milyon doz aşının uygulandığı ülke sayısı 3 oldu.

Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Africa CDC) Direktörü Dr. John Nkengasong, G7 ülkelerine çağrı yaparak, Kovid-19 aşılarının tedarikindeki eşitsizliğin önüne geçilmesini istedi.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, ülkesini ziyaret eden Fransa Başbakanı Jean Castex ve Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile görüşmesinde, Kovid-19 ile mücadelede Paris'in desteğinin sürmesini talep etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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Dünya genelinde Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 155 milyonu geçti
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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