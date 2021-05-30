Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 170 milyon 898 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 553 bine, iyileşenlerin sayısı 152 milyon 962 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 170 milyon 898 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 553 bine, iyileşenlerin sayısı 152 milyon 962 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 34 milyon 36 bini, Hindistan'da 28 milyon 46 bini, Brezilya'da 16 milyon 471 bini ve Fransa'da 5 milyon 666 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 874 milyon dozdan fazla aşı uygulandı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da aşı ve Kovid-19 önlemi karşıtları protesto gösterisi düzenledi.

İngiliz Profesör Angus Dalgleish ve Norveçli bilim adamı Dr. Birger Sorensen'in kaleme aldıkları çalışmada, Çin'in Kovid-19'u Vuhan'daki bir laboratuvarda ürettiği ve izlerini "tersine mühendislik" yaparak gizlediği öne sürüldü.

İtalya'da günlük vaka sayılarının birkaç haftadır 5 binin altında seyretmesi sebebiyle Sardinya Adası, Molise ve Friuli Venezia Giulia bölgeleri yarından itibaren risksiz "beyaz" kategoriye alınacak. Bu bölgelerde salgın tedbirleri tamamen gevşetilecek.

Malezya Ulusal Kovid-19 Bağışıklığından Sorumlu Bakan Hayri Cemaleddin, 15 Haziran'dan itibaren ülkedeki 500 kliniğin aşı uygulamaya başlayacağını duyurdu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ersan Saner, 4 Haziran'dan itibaren ikinci doz Kovid-19 aşısı yaptıranların ülkeye karantinasız girebileceğini duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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