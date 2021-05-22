Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 166 milyon 854 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 464 bine, iyileşenlerin sayısı 147 milyon 763 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 166 milyon 854 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 464 bine, iyileşenlerin sayısı 147 milyon 763 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 864 bini, Hindistan'da 26 milyon 522 bini, Brezilya'da 15 milyon 976 bini ve Fransa'da 5 milyon 593 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 600 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

Hindistan hükümeti, sosyal medya şirketlerine Kovid-19'un "Hindistan varyantına" atıfta bulunan içerikleri kaldırmaları talimatını verdi.

Almanya'nın başkenti Berlin'de Kovid-19 tedbirlerini protesto amacıyla düzenlenen gösteride çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Rusya'nın Tokyo Büyükelçisi Mikhail Galuzin, ülkesinin, Kovid-19'a karşı geliştirdikleri Sputnik-V aşısının ihracatı ve Japonya'da üretimine hazır olduğunu söyledi.

Tayland'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında eğitimli "dedektör köpekler" göreve başladı.

KKTC'de Kovid-19 ile mücadelede uygulanan tedbirler gevşetildi. 24 Mayıs 2021'den itibaren haftanın tüm günleri 23.00 ile 05.00 saatlerinde temel ihtiyaçların karşılanması haricinde sokağa çıkma yasağı uygulanacak.

Malezya'da hükümet, Kovid-19 vakalarında görülen yoğun artış nedeniyle, uygulamadaki yasakların kapsamını artırdı. 25 Mayıs'tan itibaren işletmelerin saat 08.00'den 20.00'ye kadar açık tutulacağı, toplu taşımaların kapasitesinin yüzde 70'ten 50'ye düşürüleceği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
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