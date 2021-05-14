Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 162 milyon 303 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 365 bine, iyileşenlerin sayısı ise 140 milyon 192 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 162 milyon 303 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 365 bine, iyileşenlerin sayısı ise 140 milyon 192 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 630 bini, Hindistan'da 24 milyon 360 bini, Brezilya'da 15 milyon 436 bini ve Fransa'da 5 milyon 841 bini geçti.

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan'da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak'tan bu yana 179 milyon 298 bin 584 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

İngiltere'de 8 Aralık'ta başlayan Kovid-19 aşılama programıyla 60 yaş üstündeki 11 bin 700 can kaybının ve 33 bin kişinin hastaneye yatışının önlendiği tahmin ediliyor.

İngiltere'de ayrıca ilk olarak Hindistan'da ortaya çıkan Kovid-19'un iki kez mutasyona uğramış türünün (Hindistan varyantı) görüldüğü vaka sayısındaki artışın, Ulusal Sağlık Servisi (NHS) üzerindeki baskıyı artırmasından korkuluyor.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza, Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler ile İngiltere ve İsrail'in arasında yer aldığı bazı ülkelerden gelenler için İtalya'ya girişte istenilen 5 günlük karantina şartını kaldırma kararı aldı.

Romanya Cumhurbaşkanı Klaus Iohannis, yarından itibaren pazar yerleri ve toplu taşıma istasyonları hariç açık havada maske takma zorunluluğunun kaldırılacağını açıkladı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, yetişkinlerin ardından çocuk ve gençlere Kovid-19 aşısı yapmayı planlayan yüksek gelirli ülkelere, ellerindeki aşıları düşük gelirli ülkelere bağışlama çağrısında bulundu.

Irak'ta Kovid-19 tedbirleri kapsamında 12 Mayıs Çarşamba günü başlayan 10 günlük kapsamlı sokağa çıkma yasağı uygulaması iptal edilerek, yasağın sadece akşam saatlerinde uygulanacağı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija