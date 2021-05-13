Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 161 milyon 573 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 352 bine, iyileşenlerin sayısı ise 139 milyon 427 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 161 milyon 573 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 352 bine, iyileşenlerin sayısı ise 139 milyon 427 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 33 milyon 590 bini, Hindistan'da 24 milyon 26 bini, Brezilya'da 15 milyon 361 bini ve Fransa'da 5 milyon 821 bini geçti.

Dünya genelinde Kovid-19'a karşı bugüne dek 1 milyar 370 milyondan fazla doz aşı uygulandı.

ABD Başkanı Joe Biden, göreve geldiği 20 Ocak'tan bu yana uygulanan Kovid-19 aşı dozunun, yarın itibarıyla 250 milyonu aşacağını duyurdu.

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde 15 Mayıs'ta sona ermesi beklenen Kovid-19 kısıtlamaları, artan vakalar nedeniyle 1 Haziran'a kadar uzatıldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'ya, bir otelde kalabalık şekilde doğum günü partisi yaparak Kovid-19 önlemlerini ihlal ettiği gerekçesiyle ceza kesildi.

İspanya'da Kovid-19 salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında bir yıldan fazla süredir ara verilen flamenko gösterileri, önlemlerin gevşetilmesiyle yeniden başlıyor.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2020) ev sahipliği yapacak statlardan İspanya'nın Sevilya kentindeki La Cartuja'da oynanacak maçlarda 16 bin kişiye kadar seyirci alınacağı açıklandı.

Japonya'nın, Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (COVAX) 700 milyon dolar daha finansal hibe taahhüt edeceği bildirildi.

UEFA, 29 Mayıs'ta İstanbul'daki Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin Portekiz'deki Dragao Stadı'na alındığını duyurdu.

UEFA'dan yapılan açıklamada, İngiltere'nin Manchester City ile Chelsea takımları arasında oynanacak maçı izlemek isteyen taraftarların, İngiliz hükümetinin uyguladığı Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle Türkiye'ye seyahat edemeyeceği belirtildi.

Afrika'da Kovid-19 vakalarının en sık görüldüğü ülke Güney Afrika Cumhuriyeti, gelecek hafta Kovid-19 aşılamalarında ikinci aşamaya geçmeye hazırlanıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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