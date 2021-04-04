Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija - Haberler | Güncel
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 131 milyon 711 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 863 bini, iyileşenlerin sayısı 106 milyon 51 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 131 milyon 711 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 863 bini, iyileşenlerin sayısı 106 milyon 51 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 31 milyon 391 bine, Brezilya'da 12 milyon 953 bine, Hindistan'da 12 milyon 587 bine ve Fransa'da 4 milyon 741 bine ulaştı.

Salgından en fazla etkilenen ülkeler arasında yer alan Hindistan'da günlük vaka sayıları Eylül 2020'nin ardından en yüksek seviyeye çıktı. Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 93 bin 249 yeni vaka tespit edildi, toplam vaka sayısı 12 milyon 485 bin 509'a ulaştı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Kovid-19' karşı ikinci aşı uygulanan kişilerin belirli özgürlüklere kavuşabileceğini belirtti.

İngiltere Premier Lig ekibi Leicester City'nin teknik direktörü Brendan Rodgers, milli futbolcu Çağlar Söyüncü'nün Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

İngiltere'de Lig Kupası finali ile Federasyon Kupası yarı final ve final karşılaşmalarına da sınırlı sayıda taraftarın alınacağı bildirildi.

Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic, nüfusun yüzde 19'unun ikinci doz aşıyı olduğunu ifade ederek, ülkenin temmuz ayına kadar normale dönmesini planladıklarını aktardı.

Kanada'da vaka sayısının 1 milyonu geçtiği bildirildi.

Pakistan'da en son Haziran 2020'de kayda geçen yüksek vaka sayılarının tekrar görülmesi, üçüncü dalganın başladığı şeklinde yorumlandı.

Libya'nın Rusya'dan 101 bin 250 doz Sputnik V aşısının ilk sevkiyatını teslim aldığı belirtildi.

Endonezya'nın Hartum Büyükelçisi Rossalis Adenan, Kovid-19 nedeniyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Katoliklerin ruhani lideri Papa Franciscus, Kovid-19 aşılarının dağıtımında yaşanan gecikmelerin üstesinden gelinmesi ve yoksul ülkelere de aşı temin edilmesi yönünde uluslararası topluma çağrıda bulundu.

İşgal ve abluka altındaki Filistin topraklarında salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte işgal altındaki Batı Şeria ile abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 2 bin 806 kişinin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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