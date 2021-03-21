Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

21.03.2021 21:09 | Son Güncelleme: 21.03.2021 21:19
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 123 milyon 697 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 725 bini, iyileşenlerin sayısı 99 milyon 648 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 123 milyon 697 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 725 bini, iyileşenlerin sayısı 99 milyon 648 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 490 bine, Brezilya'da 11 milyon 950 bine, Hindistan'da 11 milyon 644 bine ve Rusya'da 4 milyon 456 bine ulaştı.

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami Beach'te, üniversitelerdeki bahar tatilinden dolayı şehirde toplanan ve Kovid-19 tedbirlerine uymayan aşırı kalabalık nedeniyle acil durum ilan edildi.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, son haftalarda Kovid-19 salgınında Avrupa ülkelerinin çoğunda görülen artış nedeniyle fiziki toplantı yerine video konferans yöntemine dönülmesini kararlaştırdı.

Almanya'da son 7 günde 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayısı 100'ü geçti. Ülkede dün 99,9 olan, haftalık 100 bin kişide görülen vaka sayısı, bugün 103,9'a yükseldi. 21 Şubat'ta, son 7 günde 100 bin kişide görülen vaka sayısı 60 olarak tespit edilmişti.

Yaklaşık 7 milyon nüfusa sahip Sırbistan'da, Kovid-19'a karşı aşılananların sayısı 2 milyonun üzerine çıktı.

Filistin Başbakanı Muhammed Iştiyye, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşlıların ve kronik hastaların Kovid-19'a karşı aşılanmaya başladığını duyururken, Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Kovid-19'a karşı geliştirilen aşının ilk dozunu oldu.

Venezuela'da Nicolas Maduro hükümeti ve muhalefet, Kovid-19 aşısı satın alınması için anlaşmaya vardı.

Azerbaycan, Afganistan, Gürcistan, Avusturya, Kırgızistan ve Özbekistan'da Kovid-19 salgınına rağmen Nevruz Bayramı dolayısıyla kutlamalar yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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