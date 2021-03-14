Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

14.03.2021 21:39 | Son Güncelleme: 14.03.2021 21:44
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 120 milyon 272 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 662 bini, iyileşenlerin sayısı 96 milyon 835 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 120 milyon 272 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 662 bini, iyileşenlerin sayısı 96 milyon 835 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 30 milyon 51 bine, Brezilya'da 11 milyon 439 bine, Hindistan'da 11 milyon 385 bine ve Rusya'da 4 milyon 390 bine ulaştı.

Almanya'da yoğun bakımda çalışan sağlık personeli sıkıntısının ciddi oranda artmasından endişe edildiği bildirildi.

İrlanda'nın, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca ile geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğu bildirildi.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Kovid-19 aşılarının hem geç hem de yetersiz sayıda sipariş edilmesi ile ilgili "hatalar yaptıklarını" söyledi.

Japonya, ilaç üreticisi Pfizer'dan hazirana kadar 100 milyon doz Kovid-19 aşısı tedarik etmeyi planlıyor.

Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) Başkanı Thomas Bach, Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nda yarışacak sporcularda aşı şartı aranmayacağını bildirdi.

İsrail'de salgının başladığı Mart 2020'den bu yana ilk kez futbol maçlarında belirli sayıda seyirci statlara alındı.

İran İçişleri Bakanı Abdurrıza Rahmani Fazli, Kovid-19 nedeniyle 1 milyondan fazla kişinin işsiz kaldığını söyledi.

Şili, 19 milyonluk nüfusunun yüzde 25'inden fazlasını aşılayarak, Latin Amerika'da nüfusuna oranla en çok aşı uygulayan ülke olarak öne çıktı.

Özbekistan'da, 15 Mart'tan itibaren yurt dışından gelenler 72 saat içinde yaptırdığı negatif PCR test sonucunu sunması durumunda sınır kontrol noktalarında zorunlu Kovid-19 testi yaptırmayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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