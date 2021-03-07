Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

07.03.2021 21:09 | Son Güncelleme: 07.03.2021 21:12
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 117 milyon 262 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 602 bini, iyileşenlerin sayısı ise 92 milyon 790 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 117 milyon 262 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 602 bini, iyileşenlerin sayısı ise 92 milyon 790 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 660 bin, Hindistan'da 11 milyon 228 bin, Brezilya'da 10 milyon 939 bin ve Rusya'da 4 milyon 332 bine ulaştı.

İngiltere'de hükümetin yüzde 1'lik zam teklifini yetersiz bulan hemşireler, Kovid-19 ile mücadele kapsamında devam eden ulusal karantinaya rağmen gösteri düzenledi.

Polonya Sağlık Bakan Yardımcısı Waldemar Kraska, Slovakya'dan Kovid-19 hastası 3 kişinin ülkeye getirildiğini duyurdu.

Rus istihbaratıyla bağlantılı bazı yayın mecralarının, Pfizer ve diğer şirketlerin geliştirdiği Kovid-19 aşılarının güvenilirliğini ve etkinliğini sorgulayan yayınlarla aşılar konusunda dezenformasyon yaptığı öne sürüldü.

Japonya Sağlık, Çalışma ve Refah Bakanı Tamura Norihisa, Kovid-19'a karşı ikinci aşının en erken mayıs ayında onaylanabileceğini söyledi.

İsrail'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında kapalı olan lokanta, kafe ve etkinlik mekanları, aşının iki dozunu da yaptıran kişilere hizmet vermeye başladı.

Filistin'in Çin Büyükelçisi Feriz Mehdavi, ülkesinin önümüzdeki birkaç gün içinde Kovid-19'a karşı 100 bin doz Çin "Sinovac" aşısı almak için Pekin makamlarıyla anlaşma yaptığını duyurdu.

Çin'in ürettiği Sinopharm aşısının dördüncü sevkiyatı kapsamında, 500 bin doz aşı daha Fas'a ulaştı.

Kanada Halk Sağlığı Ajansı Başkanı Dr. Therasa Tam, aşılamanın olumlu sonuçlarını almaya başladıkları söyledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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