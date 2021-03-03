Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

03.03.2021 21:03 | Son Güncelleme: 03.03.2021 21:07
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 115 milyon 515 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 564 bini, iyileşenlerin sayısı 91 milyon 260 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 115 milyon 515 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 564 bini, iyileşenlerin sayısı 91 milyon 260 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 29 milyon 381 bine, Hindistan'da 11 milyon 156 bine, Brezilya'da 10 milyon 647 bine ve Rusya'da 4 milyon 278 bine ulaştı.

ABD Başkanı Joe Biden, mayıs sonuna kadar ellerinde, her Amerikalıya yetecek kadar Kovid-19 aşısı olacağını belirtti.

ABD'nin Teksas eyaletinde ise kısıtlamaların 10 Mart'ta kaldırılması planlanıyor.

İtalya'da Başbakan Mario Draghi hükümeti, Kovid-19 ve daha bulaşıcı türleriyle mücadele için çıkardığı yeni kararnameyle, halihazırdaki sıkı tedbirleri ek önlemlerle güncelleyerek bunların uygulanma süresini 6 Nisan'a kadar uzattı.

İspanya'da Kovid-19 aşılamasının başlamasıyla yaşlı bakımevlerindeki vaka sayılarında yüzde 95'lik düşüş görüldüğü bildirildi.

Almanya'da salgınına yönelik kısıtlamaların hizmet sektörüne yönelik olumsuz etkileri nedeniyle sektörün Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 45,7 puana geriledi.

Avrupa Birliği (AB), salgın nedeniyle üye ülkelerin kamu harcamalarını sınırlandıran mali kuralların 2023 yılına kadar askıda kalmasını ve uygulanmamasını tavsiye etti.

Malezya hükümeti, ilaç firmaları Sinovac ve AstraZeneca'nın geliştirdiği Kovid-19 aşılarının kullanımına şartlı onay verdi.

Tunus Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Nisaf bin Aliyye, Kovid-19'da üçüncü dalga uyarısı yaparak, sağlık sisteminin tamamen çökme ihtimalini gündeme taşıdı.

Japonya'da İmparator ve İmparatoriçe'nin halkla bir araya geldiği her yıl düzenlenen bahçe partisi salgın sebebiyle yapılmayacak.

Kenya'nın, 1 milyon doz Kovid-19 aşısını teslim aldığı açıklandı.

Ruanda'da Küresel Aşı ve Aşılama Birliği (GAVI), Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı (COVAX) kapsamında 240 bin doz Kovid-19 aşısını teslim aldığını açıkladı.

Senegal de program kapsamında gönderilen Kovid-19 aşılarını teslim alan ilk ülkelerden oldu.

Sudan, COVAX tarafından gönderilen Kovid-19 aşılarının ilk sevkiyatını teslim aldı.

Çin'in alanında en önemli uzmanlarından epidemiyolog Cong Nanşan, salgında küresel sürü bağışıklığı kazanılmasının 2 ila 3 yıl süreceğini savundu.

Tanzanya Katolik Kilisesi, ülkedeki yetersiz tedbirlere tepki göstererek, son 2 ayda enfeksiyon belirtileri taşıyan 60 rahibe ve 25 papazın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Hindistanlı şirket Bharat Biotech'in Covaxin aşısının, Kovid-19'un İngiltere varyantına karşı yüzde 81 etkili olduğu iddia edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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