Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

14.02.2021 21:07 | Son Güncelleme: 14.02.2021 21:10
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 108 milyon 891 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 398 bini, iyileşenlerin sayısı 80 milyon 921 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 108 milyon 891 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 398 bini, iyileşenlerin sayısı 80 milyon 921 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 28 milyon 108 bini, Hindistan'da 10 milyon 892 bini, Brezilya'da 9 milyon 765 bini ve Rusya'da 4 milyon 57 bini aştı.

Belçika'da 18 yaş üzerindeki kişilerin yüzde 2'sine Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı yapıldı. Avrupa'da Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülkelerden 11,4 milyon nüfuslu Belçika'da aşılamaların başladığı yıl başından beri 365 bin 355 kişiye aşı uygulandı.

İngiltere'de Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptıranların sayısı 15 milyon 62 bin 189'a yükseldi.

Peru'da Sağlık Bakanı Pilar Mazzetti, eski Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın ülkeye Kovid-19 aşıları gelmeden önce aşı yaptırdığının ortaya çıkması üzerine görevi bıraktı.

Japonya, ilaç üreticisi BioNTech-Pfizer'ın Kovid-19 aşısının ülke içinde kullanımını resmi olarak onayladı.

Suudi Arabistan, Kovid-19 tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaları 20 gün daha uzatma kararı aldı.

Lübnan'da Kovid-19'a karşı aşılama çalışmaları kapsamında ilk aşı sağlık çalışanları ile 75 yaş üstü kişilere yapıldı.

Gazze'de Kovid-19 vaka sayısındaki düşüşün ardından virüsün yayılmasını önlemek amacıyla alınan tedbirler kapsamında hükümet kurumlarında kısmi şekilde yürütülen faaliyetler yeniden başladı.

Bangladeş hükümeti, bazı medreseler dışındaki eğitim kurumlarının Kovid-19 tedbirleri kapsamında 28 Şubat'a kadar kapalı kalacağını açıkladı.

Malezya Kovid-19 Aşısına Ulaşım Özel Komitesinin Twitter hesabındaki açıklamada, Başbakan Muhyiddin Yasin'in, Ulusal Kovid-19 Bağışıklığı Programının detaylarını 16 Şubat'ta ilan edeceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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