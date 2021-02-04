Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

04.02.2021 21:13 | Son Güncelleme: 04.02.2021 21:17
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 105 milyon 137 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 284 bini, iyileşenlerin sayısı 76 milyon 854 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 105 milyon 137 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 284 bini, iyileşenlerin sayısı 76 milyon 854 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 27 milyon 163 bini, Hindistan'da 10 milyon 802 bini, Brezilya'da 9 milyon 354 bini ve Rusya'da 3 milyon 917 bini aştı.

Kovid-19'un kökenini araştıran Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti, Vuhan'daki saha çalışmalarında Çinli yetkililerin kendileriyle iş birliği yaptığını belirtti.

Avrupa Birliği'nde (AB) perakende satışların ortalaması, salgın nedeniyle 2020'de bir önceki yıla göre yüzde 0,8 geriledi.

Almanya Etik Kurulu, Kovid-19 aşısı olanlara virüsün yayılmasını önlemek için getirilen kısıtlamalardan muaf tutularak imtiyazlar verilmesine karşı çıktı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşısından bugün 10 bin doz teslim alacaklarını duyurdu.

İran'da da "Sputnik V" aşısının 500 bin dozdan oluşan ilk partisinin başkent Tahran'a ulaştığı bildirildi.

Kuveyt'in Kovid-19 tedbirleri kapsamında pazar gününden itibaren iki hafta boyunca yalnızca vatandaşlarının ülkeye girişine izin vereceği bildirildi.

Japonya'da parlamento, Kovid-19 ile mücadele önlemlerine uymayan kişi ve kurumlara ceza verilmesini kapsayan yasa değişikliğini onayladı.

Kolombiya Devlet Başkanı Ivan Duque, Venezuelalı göçmenlere Kovid-19 aşısı yapılması için uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) Sağlık Bakanlığı ekiplerince Kovid-19 vakalarını tespit etmek amacıyla ücretsiz yapılan PCR test uygulaması durduruldu. Sağlık Bakanlığında yapılan açıklamada, "Aşırı yoğunluk ve talep nedeniyle kapasitenin üzerine çıkılması sebebiyle ülke genelinde yapılan PCR testleri, ikinci bir duyuruya kadar durdurulmuştur." ifadesi kullanıldı.

Suudi Arabistan'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında halka açık yerlerde bir aylık süre ile toplanma yasağı getirildi.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, ülkede Kovid-19 ile mücadele kapsamında alınan önlemlerin kademeli olarak gevşetileceğini söyledi. Şubat ortasına kadar bazı Kovid-19 yasaklarının kademeli olarak kaldırılacağını bildiren Gakharia, 8 Şubat'tan itibaren toplu taşıma araçlarının çalışmasına izin verileceğini, aynı gün pazarların da açılacağını söyledi.

Mısırlı insan hakları örgütleri ve aktivistler, ülkede son 24 saatte polis merkezlerinde tutulan 3 siyasi tutuklunun Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurdu.

Özbekistan'da cezaevindeki mahkumların yüzde 9'unun çeşitli dönemlerde Kovid-19 ile enfekte olduğu bildirildi.

Malezya Savunma Bakanlığı, sokağa çıkma yasağı kapsamında kuaförler, güzellik salonları ve oto yıkamacıların yarından itibaren faaliyete devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Devlet Bahçeli Mehmet Ali Çelebi Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Didem Kınalı Defne Samyeli Bülent Serttaş Serenay Sarıkaya
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Milli Ankara Antalya Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.2.2021 21:18:34. #1.15#
title