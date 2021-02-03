Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 104 milyon 617 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 269 bini, iyileşenlerin sayısı 76 milyon 315 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 104 milyon 617 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 269 bini, iyileşenlerin sayısı 76 milyon 315 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 27 milyon 41 bini, Hindistan'da 10 milyon 790 bini, Brezilya'da 9 milyon 296 bini ve Rusya'da 3 milyon 901 bini aştı.

Kovid-19'un kökenlerini araştırmak üzere salgının ortaya çıktığı Çin'in Vuhan kentine giden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) heyeti Viroloji Enstitüsü laboratuvarına ziyarette bulundu.

İspanya, turizmde tarihin en kötü yılının geride bırakırken, ülkeye 2020'de gelen turist sayısı bir önceki yıla kıyasla yüzde 77,3 azalışla 18,9 milyon oldu. İspanya, salgının etkisiyle 2020'de, 1969'dan bu yana ilk kez 20 milyon turist seviyesinin altına indi.

İsviçre'de tedavi ve sağlık alanındaki mevzuatları düzenleyen Swissmedic, İngiliz-İsveç ilaç firması AstraZeneca'nın Kovid-19 için geliştirdiği aşıya ilişkin sunulan verilerin onay için yetersiz olduğunu ve yeni araştırmalara gereksinim duyulduğunu bildirdi.

Her yıl ocakta İsviçre'de yapılan Dünya Ekonomik Forumu (WEF) (Davos Zirvesi), salgın nedeniyle 17-20 Ağustos'ta Singapur'da gerçekleştirilecek.

Danimarka, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile uçuşları askıya alma süresini uzattığını bildirilirken, Güney Afrika'da ortaya çıkan Kovid-19'un mutasyona uğramış hızlı yayılan türüne ülkede 5 kişide rastlandı.

Danimarka'da Maliye Bakan Vekili Morten Bödskov ise dijital Kovid-19 pasaportu hazırlıklarına başlandığını bildirdi.

Çekya'da Kovid-19 salgınında toplam vaka sayısı 1 milyonu aştı.

Avro Bölgesi'nde, Kovid-19 tedbirlerinin devam ettiği ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 0,9 seviyesine çıktı.

Atletico Madrid'in Portekizli yıldız futbolcusu Joao Felix'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Sezonun ilk grand slam tenis turnuvası Avustralya Açık'ın başlamasına 5 gün kala, bir kişide Kovid-19 tespit edildi.

İsrail yönetimi, Kovid-19'a karşı yürütülen aşılama sürecini 16 yaş üstü herkesi kapsayacak şekilde genişletme kararı aldı.

Rusya ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında uçuşlar tekrar başlıyor

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, DSÖ eş güdümünde yürütülen "Covid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı" (COVAX) aracılığıyla, İngiliz-İsveç şirketi AstraZeneca'dan aldıkları 4,2 milyon doz aşının teslimatının bu ay başlayacağını söyledi.

Irak hükümeti, Kovid-19 vakalarında artış gözlenmesi nedeniyle yeniden sokağa çıkma kısıtlaması getirilebileceği uyarısında bulunarak, "maske takma ve sosyal izolasyon" çağrısı yaptı.

Rusya ile Azerbaycan ve Ermenistan arasında Kovid-19 önlemleri kapsamında durdurulan uluslararası uçuşların tekrar başlayacağı bildirildi.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kovid-19'a karşı aşı uygulamalarının ay ortasında başlatılmasının planlandığını söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Kovid-19'a karşı uygulanan bazı karantina tedbirleri gevşetildi. Yeni genelgeye göre, şehirde bugüne kadar pazar günleri kapalı kalan restoran, kafeterya, bar ve kantinlerin, bulunduğu konuma bağımsız olarak mekan içinde 30 koltuktan fazla olmamak ve sosyal mesafenin korunması şartıyla saat 07.00'dan 23.00'a kadar açık kalmasına izin verildi.

BAE, Kovid-19 nedeniyle kapalı olan okulların kapısını 14 Şubat'ta yeniden açmaya hazırlanıyor.

Lübnan'ın güneyindeki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü'nün (UNIFIL) eski Sözcüsü Timur Göksel, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Güney Kore'de yetkililer, Ay Yeni Yılı tatilinde Kovid-19 tedbirleri nedeniyle seyahat ve toplantılara sınırlama getirdi. Yetkililer, tren seferlerinde yalnızca pencere kenarlarının kullanımına izin verilmesi ve yolcu gemilerinin yarı kapasiteyle faaliyet göstermesi kararı alındığını da açıkladı.

Yeni Zelanda'da Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği Kovid-19 aşısının 16 yaş ve üstündekilerde kullanımına onay verildi.

Zimbabve'de Sağlık ve Çocuk Bakım Bakanlığı, ülkede Kovid-19 kaynaklı ölümlerin yüzde 70'inin aralık ayında gerçekleştiğini duyurdu.

Endonezya'da Orta Cava Valisi Ganjar Pranowo, salgına karşı mücadele kapsamında 6-7 Şubat tarihlerinde alışveriş ve sağlık gibi zaruri ihtiyaçlar dışında sokağa çıkma kısıtlaması getirdiklerini belirtti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yürürlükte olan ve ülke genelini kapsayan "kapanma kararı" uygulaması, 10 Şubat saat 23.59'a kadar uzatıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija