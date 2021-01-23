Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 99 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 122 bini, iyileşenlerin sayısı 71 milyon 150 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 99 milyonu, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 122 bini, iyileşenlerin sayısı 71 milyon 150 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 25 milyon 394 bini, Hindistan'da 10 milyon 641 bini, Brezilya'da 8 milyon 755 bini ve Rusya'da 3 milyon 698 bini aştı.

ABD'nin başkenti Washington'da Joe Biden'ın yemin töreni için görev alan yaklaşık 200 Ulusal Muhafız'ın Kovid-19 testi "pozitif" çıktı.

ABD Başkanı Joe Biden, salgından en fazla etkilenen düşük gelir grubundaki kişiler ile federal çalışanlara yönelik 2 yeni kararnameye imza attı.

Fransa'da Danıştay, hükümetin salgın gerekçesiyle yurt dışındaki eş ve çocukların ülkeye giriş vizesini askıya alma kararını iptal etti.

Fransa'da Ulusal Tıp Akademisi, salgının yayılmasını önlemek için maske kullanılsa da toplu taşıma araçlarında konuşulmaması önerisinde bulundu.

İspanya'daki 17 özerk yönetimden biri olan Murcia'da yerel hükümetin sağlık bakanı ve ardından Bask bölgesindeki iki hastanenin müdürünün, protokolün dışına çıkarak Kovid-19 aşısını erken yaptırmaları sonucu gelen baskılardan hafta içinde görevlerinden istifa etmek zorunda kaldıkları bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgınla mücadelede aşılama çalışmalarının sağlıklı işleyebilmesi için halkın en az 6 ay daha önlemlere dikkatle uyması gerektiğini söyledi.

Tunus'ta salgın tedbirleri kapsamında uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı 3 hafta daha uzatıldı.

Malezya'da salgın nedeniyle Kral tarafından ilan edilen olağanüstü hal (OHAL) uygulamasına 115 milletvekilinin karşı çıktığı öne sürüldü.

Güney Kore'de başkent Seul ve çevresindeki bölgede "2,5" olarak adlandırılan artırılmış 2'nci seviye tedbirler 31 Ocak'a kadar uzatılırken diğer kentlerde de 2'nci seviye tedbirlerin aynı tarihe kadar uygulanacağı açıklandı.

Japonya'da hükümetin temmuzda başlaması beklenen Tokyo Olimpiyatları ve Paralimpik Oyunları'nın salgının yayılmasına karşı "seyircisiz" düzenlenebilme ihtimalini değerlendirdiği bildirildi.

Hong Kong'da yetkililer, yerel saatle 04.00'ten itibaren 48 saatliğine daha önce benzeri görülmemiş karantina uygulamasına gitti. Yetkililer, Yau Tsim Mong'da bir bölgenin tüm sakinlerine Kovid-19 testi uygulanıncaya kadar karantinanın devam edeceğini belirtti.

Sri Lanka'da Hindu büyücünün Kovid-19'a karşı geliştirdiğini öne sürdüğü "kutsal iksiri" etkili olduğunu savunarak kullanan ve halka da tavsiye eden Sağlık Bakanı Pavithra Wanniarachchi'nin virüse yakalandığı bildirildi.

Amerikan yayın kuruluşu CNN'in en ünlü sunucu ve yorumcularından Larry King, Kovid-19 nedeniyle kaldırıldığı hastanede 87 yaşında hayatını kaybetti.

Teniste sezonun ilk grand slam turnuvası Avustralya Açık öncesi 3 kişide Kovid-19'a rastlandığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin