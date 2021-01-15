Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

15.01.2021 21:05 | Son Güncelleme: 15.01.2021 21:20
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 93 milyon 861 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 9 bini, iyileşenlerin sayısı 67 milyon 29 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 93 milyon 861 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 2 milyon 9 bini, iyileşenlerin sayısı 67 milyon 29 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 23 milyon 862 bini, Hindistan'da 10 milyon 534 bini, Brezilya'da 8 milyon 326 bini ve Rusya'da 3 milyon 520 bini aştı.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, salgın ve ekonomik krizle mücadele için 1,9 trilyon dolarlık yardım paketi önerisi sundu.

İngiltere'de Londra Belediye Başkanı Sadık Khan, Londralılara ülke geneline dağıtılan aşıların yalnızca 10'da birinin sağlandığını aktardı.

Fransa'da toplam ölümlerin salgın nedeniyle 2020'de yüzde 9 arttığı bildirildi.

İtalya'da hükümet, salgına yönelik bir süredir uygulamada olan sıkı tedbirlerin süresini uzatma kararı aldı. Başbakanlığın açıkladığı son kanun hükmünde kararnameyle, ülkede salgına yönelik OHAL durumu 30 Nisan'a kadar uzatıldı. Ülkede aşı yapılanların sayısı 1 milyonu geçti.

Vaka sayısının 2 milyonu geçtiği Almanya'da, Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, işverenlere, çalışanlarına evden çalışma imkanı vermeleri çağrısında bulundu.

Kovid-19'un kökenlerini araştıracak Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) heyetinin, virüsün ilk kez tespit edildiği Çin'in Vuhan kentinde karantinada olduğu bildirildi.

Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından kurulan Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Almanya'nın Marburg kentindeki tesisinde aşı için üretim onayı aldığı belirtildi.

Ukrayna, salgın kapsamında Türkiye'yi tekrar yeşil bölge statüsüne aldığını bildirdi.

Lübnan'da Kovid-19'un daha hızlı yayılan bir türüne rastlandığı bildirildi. Lübnan Parlamentosundaki Sağlık Komitesi Üyesi Ali el-Mikdad, ülkedeki iki büyük laboratuvarda yapılan PCR testleri sonucunda virüsün genetiğinde değişim tespit edildiğini ve son günlerde pozitif çıkan vakaların yüzde 50'sinin yeni virüs türü taşıdığını söyledi.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde salgın nedeniyle okulların açılışı 2 hafta ertelendi

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vaka sayılarının yeniden artması nedeniyle okulların planlanan tarihten 2 hafta sonra açılmasına karar verildi.

Güney Afrika'da muhalif Demokratik İttifak Partisi'nin (DA) yönettiği Batı Cape vilayeti, hükümetten bağımsız şekilde aşı satın almak için uluslararası üreticilerle görüştüğünü açıkladı.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, Kelantan eyaletinde yeni salgın merkezlerinin görülmesi üzerine eyalet genelinde yarından itibaren 26 Ocak'a kadar sokağa çıkma yasağının uygulanacağını açıkladı.

Özbekistan ile Tacikistan arasında, salgının görülmeye başladığı Mart 2020'de askıya alınan uçak seferleri 9 ay sonra yeniden başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) salgına karşı bugün başlayan aşılama programı kapsamında aşı olan ilk isim Cumhurbaşkanı Ersin Tatar oldu.

Filipinler'de hükümet, Kovid-19'un mutasyona uğrayarak daha hızlı yayılan türünün yayılmasını önlemek üzere aralarında ABD, İngiltere ve Çin'in olduğu 32 ülkeden gelenlere uyguladığı seyahat yasağının 31 Ocak tarihine kadar uzatıldığını duyurdu.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, salgının yayılmaya başlamasıyla Mart 2020'de kapatılan iki ülke sınırlarının tek yönlü açılmasıyla Cook Adaları'ndan Yeni Zelanda'ya geleceklerin karantinaya alınmayacağını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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