Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

10.01.2021 21:11 | Son Güncelleme: 10.01.2021 21:15
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 90 milyon 381 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 939 bini, iyileşenlerin sayısı 64 milyon 638 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 90 milyon 381 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 939 bini, iyileşenlerin sayısı 64 milyon 638 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 22 milyon 741 bini, Hindistan'da 10 milyon 460 bini, Brezilya'da 8 milyon 79 bini ve Rusya'da 3 milyon 401 bini aştı.

Almanya'nın Nürnberg kentinde Mezarlıklar Müdürlüğünün, Kovid-19 kaynaklı ölümlerin artması nedeniyle krematoryumda yakılan cesetlerin defin işlemlerini yetiştiremediği bildirildi.

İran Korona ile Mücadele Kurulu Bilim Komitesi Üyesi Minu Mahraz, ülkesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısını vurulan kişi sayısının 7'ye yükseldiğini söyledi.

İran Sağlık Bakanı Said, Kovid-19'un mutasyon geçiren ve daha hızlı yayılan türüne yakalanmış 4 yeni vaka daha tespit ettiklerini duyurdu.

Gazze'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında bir aydan fazla süredir kapalı olan camiler yeniden ibadete açıldı.

Japonya Başbakanı Suga Yoşihide, Kovid-19 vakalarının artış trendini koruduğu Osaka ve Kyoto eyaletlerinde olağanüstü hal (OHAL) ilan edilebileceğini söyledi.

Uluslararası Barolar Birliği, Sri Lanka'da uzun süredir tartışılan Kovid-19'dan ölenlerin cesetlerinin din ayrımı gözetilmeksizin krematoryumlarda yakılmasını eleştirdi.

Çinli yetkililer, Hebei eyaletinde yer alan Şıciacuang ve Şingtay kentlerinde halkı "7 gün boyunca evlerinden dışarı çıkmaması" konusunda uyardı.

Malezya'nın Ekonomi Bakanı Mustafa Muhammed'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Afrika kıtasında Kovid-19 tespit edilenlerin sayısı 3 milyon 37 bin 7'ye yükseldi.

Cezayir Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun, Kovid-19 sonuçlarına yönelik tedaviyi tamamlamak için Almanya'ya gitti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija

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