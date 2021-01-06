Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 87 milyon 215 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 883 bini, iyileşenlerin sayısı 62 milyon 842 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 87 milyon 215 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 883 bini, iyileşenlerin sayısı 62 milyon 842 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 21 milyon 636 bini, Hindistan'da 10 milyon 388 bini, Brezilya'da 7 milyon 825 bini ve Rusya'da 3 milyon 308 bini aştı.

Avrupa İlaç Ajansı (EMA), Moderna'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısının onaylanması için tavsiye kararı aldı.

Avrupa Birliği (AB) de EMA'nın, Amerikan ilaç şirketi Moderna'nın Kovid-19 aşısı için bugün verdiği tavsiye kararını onayladı.

ABD'de, "müzik dünyasının Oscar"ı olarak bilinen 63. Grammy Ödülleri'nin açıklanacağı programın, vakalarda görülen hızlı artış nedeniyle ertelendiği bildirildi.

Karantinaya giren İngiltere'de, BBC, uzaktan eğitim programları yayınlamaya başlayacak.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de, 2'si futbolcu, 3 kişi daha Kovid-19'a yakalandı.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, karantina kararının mart sonuna kadar yürürlükte kalacağını ve kısıtlamaların aşamalı olarak kaldırılacağını söyledi.

İngiltere'de son 24 saatte 62 bin 322 Kovid-19 vakası tespit edildi, böylece "bugüne kadar günlük en yüksek vaka sayısına" ulaşıldı.

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, hükümetin, aşılama stratejisinde birtakım hatalar yaptığını itiraf ederek, "Diğer ülkelerden iki hafta geriden geldiğimiz için gerçekten kendimi çok kötü hissediyorum." dedi.

Hollanda'da, ilk Kovid-19 aşısı 39 yaşındaki hemşire Sanna Elkadiri'ye yapıldı. Toplu aşılamanın 8 Ocak'ta başlayacağı açıklanan ülkede, uygulamada geç kalındığı eleştirileri üzerine işlemler 2 gün erkene alındı.

Danimarka'da, geçen ay yürürlüğe giren Kovid-19 kısıtlamaları daha da sıkılaştırıldı. Buna göre, en fazla 10 kişi olan bir araya gelme kuralı, 5 kişiye düşürüldü, 1 metre olan sosyal mesafe uygulaması ise 2 metreye çıkarıldı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, son günlerde kamuoyunda Kovid-19 aşısının temini konusundaki sıkıntılar nedeniyle yapılan eleştirilere karşı hükümeti savunarak, halktan "sabır ve dayanışma" talep etti.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'da futbolcular Ante Rebic ile Rade Krunic'in Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bildirildi.

Nijerya ay sonuna kadar Pfizer-BioNTech aşısını almaya başlayacak

Portekiz'de günlük vaka sayısı ilk kez 10 binin üzerine çıktı. Sağlık Bakanlığının verdiği bilgilere göre, son 24 saatte 10 bin 27 vaka tespit edildi.

Mısır'da Kovid-19 nedeniyle 16 aylık bir bebek hayatını kaybetti. Söz konusu bebek, "Mısır'da Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitiren ilk çocuk" olarak kayıtlara geçti.

Salgında dünyada en çok ölümün görüldüğü ikinci ülke olan Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19'a karşı en iyi aşının virüsün kendisi olduğunu ileri sürdü.

Yahudi din adamları, "Filistinlilere de Kovid-19 aşısı yapılması" çağrısında bulundu.

Senegal'de son haftalarda artışa geçen vakalar nedeniyle kısmi olağanüstü hal (OHAL) ve sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Kolombiya, ABD'li ilaç şirketi Pfizer'ın geliştirdiği Kovid-19 aşısının ülkede acil kullanımına onay verdi.

Japonya'da Kovid-19'la mücadele kapsamında hükümete tavsiye veren danışman heyet, Tokyo ve çevre eyaletlerde OHAL talebinde bulundu.

Avustralya, Çin'e, Kovid-19'un kaynağını araştıracak bilim heyetinin ülkeye girişine izin vermesi çağrısı yaptı.

Endonezya'da da kısıtlamalar artırıldı. Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, sağlık protokolleri kapsamında ibadethanelerin azami yüzde 50, iş yerlerinin ise yüzde 25 kapasiteyle hizmet verebileceğini ifade etti.

Kenya'da tedbirlerin esnetilmesiyle açılan okullara 3 milyon öğrencinin kayıt yaptıramadığı bildirildi.

Nijerya, Kovid-19 aşısının ilk partisini ocak sonuna kadar alacağını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija