Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

02.01.2021 21:09 | Son Güncelleme: 02.01.2021 21:13
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 84 milyon 645 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 839 bini, iyileşenlerin sayısı 59 milyon 838 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 84 milyon 645 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 839 bini, iyileşenlerin sayısı 59 milyon 838 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 20 milyon 619 bini, Hindistan'da 10 milyon 310 bini, Brezilya'da 7 milyon 700 bini ve Rusya'da 3 milyon 212 bini aştı.

Hindistan, Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19 aşısının ülkede acil durumda kullanımına onay verdi.

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, ülkede devam eden toplu aşılama süreci kapsamında, 800 binden fazla kişinin aşılandığını bildirdi.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, salgınla mücadele kapsamında ülkenin 15 bölgesinde sokağa çıkma yasağının bugünden itibaren saat 20.00 yerine 18.00'de başlayacağını duyurdu

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede kasım ayının sonlarına doğru vaka ve ölüm sayılarında artış gösteren salgının yeni dalgasının alınan önlemlerle tahmin edilen süreden daha hızlı kontrol altına alındığını söyledi.

Güney Kore Sağlık Bakanı Kwon Deok-cheol, 2'nci seviye karantina ve sosyal mesafe tedbirlerinin başkent Seul ve çevresindeki bölgelerde 17 Ocak'a kadar uzatıldığını bildirdi. Bakan Kwon, söz konusu süre boyunca ülkenin diğer bölgelerinde 3'ncü seviye tedbirlerin uygulanacağını belirtti. Ayrıca 8 Ocak'tan itibaren ülkeye gelecek yabancıların negatif Kovid-19 testi beyan etmelerinin zorunlu olacağı kaydedildi.

Sri Lanka'da salgından ölenlerin cenazelerinin din ayrımı gözetilmeden krematoryumlarda yakılması konusunda inceleme yapan Sri Lanka Hekimler Birliği Heyeti (CCPSL), naaşların belirli kurallar dahilinde gömülmesinin sağlık açısından tehlike arz etmeyeceği yönünde görüş bildirdi.

Filistin yönetiminin, vaka sayılarındaki artış nedeniyle Batı Şeria'da ilan ettiği sokağa çıkma yasağı sona erdi.

İngiltere Premier Lig'de yarın oynanması planlanan Burnley-Fulham karşılaşması, konuk ekipte görülen Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Eski Arap Birliği Genel Sekreteri Amr Musa'nın koronavirüse yakalandığı bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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