Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 79 milyon 421 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 744 bini, iyileşenlerin sayısı ise 55 milyon 911 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 79 milyon 421 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 744 bini, iyileşenlerin sayısı ise 55 milyon 911 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 18 milyon 923 bini, Hindistan'da 10 milyon 130 bini, Brezilya'da 7 milyon 366 bini ve Rusya'da 2 milyon 963 bini geçti.

Güney Amerika ülkesi Brezilya, Kovid-19 mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere'den gelen uçuşlara yasak getirdi.

Brezilyalı yetkililer, klinik deneyleri hafta başında tamamlanan Çinli ilaç şirketi Sinovac Biotech'in geliştirdiği, Türkiye'de de deneyleri yapılan "CoronaVac" aşı adayının etkili olduğunu ancak Çinli şirketin 3. faz deney sonuçlarını, aşının denendiği diğer ülkelerle eş zamanlı açıklamak için ek süre istediğini duyurdu.

BioNTech ile Pfizer tarafından Kovid-19'a karşı geliştirilen ve Avrupa İlaç Ajansının (EMA) tavsiyesiyle Avrupa Birliği (AB) Komisyonunun onay verdiği aşıların, AB üyesi ülkelere dağıtım süreci başladı.

ABD ilaç firması Moderna, ürettikleri aşının İngiltere'de ortaya çıkan Kovid-19 virüsünün daha bulaşıcı türüne karşı koruyucu olabileceğini belirtti.

Vaka sayısının 2 milyonu aştığı İtalya'da, Noel Bayramı ve yılbaşı için getirilen ek sıkı tedbirler yürürlüğe girdi.

Almanya'da ilk kez mutasyona uğramış koronavirüs vakası tespit edildi.

Hollanda hükümeti, salgının yayılımının engellenmesi amacıyla 29 Aralık'tan itibaren hava yoluyla "yüksek riskli" ülkelerden Hollanda'ya gelecek yolculara "negatif koronavirüs test" sonucu ibraz etme yükümlülüğü getirdi.

Balkan ülkesi Sırbistan'da Kovid-19'a karşı aşılama başladı. Pfizer/BioNTech aşısının 4 bin 800 dozdan oluşan ilk partisinin 22 Aralık'ta ulaştığı Sırbistan'da, bugünden itibaren öncelikle yaşlı bakım evlerinde kalanların aşılanmasının yapılacağı aktarıldı.

Ukrayna'da son 24 saatte 11 bin 490 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyonu geçti.

Meksika'da Pfizer/BioNTech'in aşısı, ilk kez başkent Meksiko'da bir hemşireye yapıldı.

Nijerya'da Kovid-19'un bir türünün daha tespit edildiği ileri sürüldü

İngiltere ve Güney Afrika'nın ardından koronavirüsün bir türünün daha Nijerya'da keşfedildiği ileri sürüldü. Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC) Başkanı John Nkengasong, türün, İngiltere ve Güney Afrika'dan farklı olabileceğini açıkladı.

Güney Amerika ülkesi Kolombiya, günlük 177 bin 200 doz aşı yapabilme kapasitesine sahip olduğunu bildirdi.

Çin, yeni tip koronavirüs mutasyonunun yayılmasını önlemek için İngiltere ve Çin arasındaki uçuşlara yasak getirdi.

Kuveyt'te Kovid-19'a karşı toplu aşılama kapsamında ilk aşı Başbakan Şeyh Sabah Halid es-Sabah'a uygulandı.

İran, ABD'nin Tahran'a yönelik bankacılık kısıtlamalarından kaynaklı aşı teminiyle ilgili sorunun aşıldığını duyurdu.

İsrail hükümeti, salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde üçüncü kez karantina uygulanmasına karar verdi.

Fas yönetimi mutasyona uğramış daha hızlı yayılan Kovid-19'un ülkede yayılmasını engellemek amacıyla Danimarka'dan gelecek yolcuların girişlerini yasakladı.

Mısır hükümeti, İngiltere merkezli ilaç firması AstraZeneca'dan 30 milyon doz aşı alınacağını açıkladı.

Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC), abluka altındaki Gazze Şeridi'nde salgınla mücadeleye destek için kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarına tıbbi yardım sağladı.

Birleşmiş Milletler (BM), salgının ekonomiye olumsuz etkisi nedeniyle "Afrika ülkesi Uganda'da yaklaşık 1,3 milyon mültecinin gıda kriziyle karşı karşıya kalabileceği" uyarısında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin