Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla

12.12.2020 21:09 | Son Güncelleme: 12.12.2020 21:12
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 71 milyon 779 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 607 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 50 milyon 307 bine ulaştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 71 milyon 779 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 607 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı 50 milyon 307 bine ulaştı.

Vaka sayısı ABD'de 16 milyon 297 bini, Hindistan'da 9 milyon 832 bini, Brezilya'da 6 milyon 836 bini ve Rusya'da 2 milyon 625 bini geçti.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, salgın nedeniyle ülkesi ile ABD arasındaki sınırlarda uygulanan kısıtlamaların süresinin uzatıldığını açıkladı.

İngiltere'nin başkenti Londra'da salgın önlemleri ve aşı karşıtı grup, gösteri yasağına rağmen eylem yaptı.

Meksika, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in geliştirdiği aşının kullanımını onayladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, alınan önlemlerin ardından salgının ülkenin büyük bölümünde düşüşe geçtiğini ve kırmızı bölge sayısının 12'ye düştüğünü söyledi.

Afrika kıtasında virüs bulaşan kişi sayısı 2 milyon 358 bin 608'e yükselirken, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 3 bin 870'e ulaştı.

Nijer'de vaka sayısının yükselmesi nedeniyle eğitim öğretime 17 Aralık-1 Ocak tarihlerinde ara verilmesi kararlaştırıldı.

Hırvatistan'ın Rijeka şehrinde salgın önlemleri ve aşı karşıtı bir grup gaz maskeleriyle protesto düzenledi.

Ülkede son günlerde kaydedilen vaka artışı nedeniyle liselerde pazartesi gününden itibaren uzaktan eğitime geçilmesine karar verildi.

Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in, ekonomiye zarar veren önlemlere rağmen salgını kontrol altına alamadıkları için özür diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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