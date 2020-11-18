Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 56 milyon 277 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 349 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 39 milyon 193 bin oldu.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 56 milyon 277 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 349 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 39 milyon 193 bin oldu.

Vaka sayısı ABD'de 11 milyon 696 bin, Hindistan'da 8 milyon 923 bin, Brezilya'da 5 milyon 911 bin ve Fransa'da 2 milyon 36 bine çıktı.

ABD'de, 30 dakikada sonuç veren ve tamamen evde yapılabilen Kovid-19 test kitinin kullanımına izin verildi.

Amerikan ilaç firması Pfizer, BioNTech ile geliştirdiği aşının 3'üncü aşama denemelerini sonuçlandırdığını ve aşının virüse karşı yüzde 95 etkili olduğunu belirtti.

Çok uluslu ABD şirketi Johnson&Johnson'a bağlı Janssen şirketinin geliştirdiği aşının 3. aşama klinik denemelerinin 9 ülkede 30 bin gönüllüye uygulanacağı açıklandı.

Hindistan İçişleri Bakanlığı, ülkede son iki hafta içinde kaydedilen vaka artışı nedeniyle, Kovid-19 hastaları için tren vagonlarının izolasyon tesisi olarak kullanılacağını, Hindistan Demiryollarının 800 yatak hazırlayacağını açıkladı.

İtalyan hükümeti, bölge yetkililerinin talebi doğrultusunda ülkenin doğusundaki Abruzzo Bölgesi'ni de yüksek riskli olarak tanımlanan "kırmızı kategori"ye aldı.

Almanya'da salgınla mücadelede hükümetin daha hızlı hareket etmesini sağlayacak Enfeksiyon Koruma Yasası'nda değişiklik yapılmasına ilişkin tasarı Federal Meclis'ten geçti.

Almanya'da salgında dezenfektan ve makarna gibi hijyen ve hazır gıda üretiminde yüksek artış olduğu bildirildi.

Hollanda'da hükümet, günlük vaka sayılarındaki düşüşün ardından kamuya açık alanların ve binaların yeniden faaliyete geçmesine karar verdi.

Danimarka'da, Kovid-19 taşıdıkları gerekçesiyle vizon çiftliklerindeki tüm vizonların itlafının yasal dayanağının olmadığı gerekçesiyle eleştirilerin hedefi olan Gıda Bakanı Mogens Jensen istifa etti.

AB, Kovid-19 vakalarının tespiti için "hızlı test" kullanımını önerdi

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, üye ülkelere vakaların tespitinde hızlı sonuç veren antijen testlerinin de kullanılmasını tavsiye etti.

Ukrayna'da son 24 saatte 256 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük ölüm kayıtlara geçti.

Malezya ve Çin hükümetleri, aşının geliştirilmesi ve dağıtılması konusunda anlaşma imzaladı.

Malezya Kralı Sultan Abdullah Şah, Başbakan Muhyiddin Yasin'in tavsiyesi üzerine, Sabah eyaletine bağlı Batu Sapi bölgesinde salgın nedeniyle olağanüstü hal ilan etti.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Kovid-19 aşısı için 100 milyon dolar ayrılmasına ve erken tedarik için önden ödeme yapılmasına onay verdi.

Tayland yönetimi, salgının yayılmasını önlemek için ülkedeki olağanüstü hali 15 Ocak 2021'e kadar uzatacağını bildirdi.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, yürütülen klinik çalışmaların neticesine göre aralık sonu ya da yıl başında toplu aşılama yapabileceklerini belirtti.

Nijerya'da salgın tedbirleri kapsamında konulan sokağa çıkma yasağı sürecinde 3 bin 600'den fazla cinsel istismar vakasının kaydedildiği bildirildi.

Irak'ta Erbil Valisi Ferset Sofi'nin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi. Sofi'nin vefatı nedeniyle Erbil'de 3 günlük yas ilan edildi.

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'ın Kovid-19 testi ikinci kez pozitif çıktı.

Salgını nedeniyle 2021'e ertelenen 20 ve 17 yaş altı FIFA kadınlar dünya kupaları iptal edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin