Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 55 milyon 91 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 328 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 38 milyon 317 bini geçti.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 55 milyon 91 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 328 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 38 milyon 317 bini geçti.

Vaka sayısı ABD'de 11 milyon 417 bin, Hindistan'da 8 milyon 868 bin, Brezilya'da 5 milyon 863 bin ve Fransa'da 1 milyon 981 bine yükseldi.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, Kovid-19 testi pozitif çıkan birisiyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

Amerikan Johnson&Johnson bünyesindeki Janssen ilaç şirketi, potansiyel Kovid-19 aşısının üçüncü aşama klinik denemelerine İngiltere'de başladı.

ABD'deki üniversitelere yeni uluslararası öğrenci kayıtları, bu yıl Kovid-19 salgını ve Başkan Donald Trump yönetiminin politikaları nedeniyle 2003 yılından bu yana en düşük seviyeye indi.

İran'da Kovid-19 vakaları ve can kayıplarının artması üzerinde 21 Kasım Cumartesi gününden itibaren 31 eyalet merkezinden 25'inde "zorunlu" nitelik taşımayan iş yerlerinin kapatılacağı ifade edilirken, riskli şehirlerde vatandaşların saat 21.00 ile 04.00 arasında özel araçlarıyla trafiğe çıkmasına yasak getirildi.

Ülkede ayrıca, salgın nedeniyle kan bağışının düştüğü ve ülkenin sadece 5 günlük kan stoku kaldığı belirtildi.

Avrupa ülkelerinde salgın tedbirleri artırıldı

Almanya Merkez Bankası (Bundesbank), salgında ikinci dalgaya yönelik ülke ve yurt dışında kasım ayındaki tedbirler nedeniyle Alman ekonomisinin duraklayacağını veya daralacağını duyurdu.

Avusturya'da Kovid-19 nedeniyle yarın uygulanmaya başlanacak sıkı karantina kapsamında cami, kilise ve sinagoglarda toplu ibadet yapılmayacak.

Macaristan Savunma Bakanı Tibor Benkö, salgınla mücadele kapsamında ülke genelinde 93 hastanede askerlerin görev alacağını söyledi.

Kovid-19 salgınında Belçika'daki yaşlı bakımevlerinde temel insan haklarının göz ardı edildiği, yaşlıların "terk edildiği", gerekli sağlık hizmetini alamadıkları için bakımevlerindeki birçok Belçikalı yaşlının "erken" öldüğü belirtildi.

Tavyan'da 12 Nisan'da bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmadı

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Kovid-19 tedbirlerinin sıkılaştırılması talimatı verdi.

Özbekistan'da Kovid-19 salgının başladığı martta uzaktan eğitime geçen ülkedeki tüm üniversite ve yüksek eğitim kurumları, Koronavirüsle Mücadele Komisyonu kararıyla bugünden itibaren aşamalı olarak normal eğitime geçiyor.

Salgının başından bu yana aldığı etkili tedbirlerle virüsün yayılmasını engellemeyi başaran Tayvan'da 12 Nisan'dan bu yana iç kaynaklı vakaya rastlanmıyor.

Malezya Savunma Bakanı İsmail Sabri Yakub, başkent Kuala Lumpur'da dünden bu yana artan Kovid-19 vakaları nedeniyle şehirde karantina uygulamasına geçilip geçilmeyeceğine ilişkin, "Sağlık Bakanlığının tavsiyeleri doğrultusunda bir karar alınacaktır." açıklamasında bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Lejla Biogradlija