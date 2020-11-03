Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

03.11.2020 21:39 | Son Güncelleme: 03.11.2020 21:43
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.Saygılarımızla.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 47 milyon 607 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 215 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 34 milyon 185 bini aştı.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 47 milyon 607 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 215 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı ise 34 milyon 185 bini aştı.

Vaka sayısı ABD'de 9 milyon 570 bine, Hindistan'da 8 milyon 272 bine, Brezilya'da 5 milyon 554 bine ve Rusya'da 1 milyon 673 bine yükseldi.

İngiltere'nin Liverpool kentinde başlatılacak pilot uygulama kapsamında herkese iki haftada bir Kovid-19 testi yapılacak.

Fransa Hükümet Sözcüsü Gabriel Attal, başkent Paris ve çevresinde saat 21.00'den itibaren sokağa çıkmanın yasaklandığını belirtti.

Fransa'da lise öğrencileri, sıkılaştırılan salgın önlemlerine rağmen okullarda eğitime devam edilmesine karşı gösteri düzenledi.

İtalya Futbol Federasyonu, salgına yönelik sağlık protokollerinin ihlal edilip edilmediğini tespit etmek amacıyla Lazio Kulübü hakkında soruşturma başlattı.

Almanya'da salgın nedeniyle yaşamını yitiren Türklerin sayısı 314'e yükseldi.

Malezya Savunma Bakanlığı, salgın merkez üslerinin tespit edildiği Negeri Sembilan eyaletine bağlı Seramban kentinde, perşembeden itibaren iki hafta süreyle kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıkladı.

İsrail'in kuzeyindeki bir hapishanede 61 Filistinli tutuklunun daha Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Kazakistan'da Kovid-19 ile ilgili Kurumlararası Komisyon, devlet sınır noktalarında ek kısıtlamaların getirilmesine ilişkin kararlar aldı.

Buna göre, Kazakistan'da oturma izni olan yabancılar ve aileleri, ülkeye artık 30 günde değil 90 günde bir geçiş yapabilecek.

Salgın nedeniyle daha önce 57 ülkeye vizesiz rejim uygulamasını askıya alan Kazakistan, bu kararın uygulanma süresini 1 Mayıs 2021'e kadar uzattı.

Kazakistan üzerinden transit yolculuk yapan Çin ve Hindistan vatandaşları için verilen 72 saatlik vizesiz kalış rejiminin askıya alınma süresinin de 1 Ocak 2021'e kadar uzatılması kararlaştırıldı.

9 Kasım'dan itibaren Kazakistan ile Türkiye arasındaki uçuşların sayısının haftada 33'ten 20'ye düşürüleceği belirtildi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkesinin, Rusya'nın Kovid-19'a karşı geliştirdiği "Sputnik V" aşı adayından 10 milyon doz satın alacağını açıkladı.

Mısır'da 2 doktorun daha Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Salgının başladığı şubattan bu yana 193 doktorun aynı sebeple yaşamını yitirdiği, virüse yakalanan doktor sayısının 3 bin 586 olduğu kaydedildi.

Sri Lanka'da vaka sayısının artması üzerine 9 Kasım'da açılması planlanan okullarda eğitime başlama tarihi 23 Kasım'a ertelendi.

Nepal'de Himalaya Dağları, yürümek ve tırmanmak isteyen yabancı turistlere açıldı.

Nepal'e gelecek dağcı ve yürüyüşçülerin ön onay almaları, yolculuk detayı ve Kovid-19 tedavisini de kapsayan sağlık sigortalarının bulunması isteniyor.

Ülkelerinde Kovid-19 testi yaptırmaları talep edilen dağcı ve yürüyüşçülerin, Nepal'e geldiklerinde başkent Katmandu'da bir otelde bir hafta karantinada kalmaları ve ardından Kovid-19 testi yaptırmaları gerekiyor.

Venezuela'da, salgın tedbirleri kapsamında martta durdurulan ticari uçuşların, Türkiye ve 3 ülkeyle yeniden başlatılması kararı alındı.

İngiltere Premier Lig'de geçen hafta yapılan Kovid-19 testlerinde 4 kişinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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