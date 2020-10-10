Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

10.10.2020 21:21 | Son Güncelleme: 10.10.2020 21:25
Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 37 milyon 313 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 75 bine yükseldi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 37 milyon 313 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 1 milyon 75 bine yükseldi. İyileşenlerin sayısı 28 milyonu aştı.

Vaka sayısı ABD'de 7 milyon 898 bine, Hindistan'da 6 milyon 980 bine, Brezilya'da 5 milyon 57 bine ve Rusya'da 1 milyon 285 bine çıktı.

İyileşenlerin sayısı 28 milyon 12 bin oldu.

ABD'de başkan adayları arasındaki canlı yayın tartışmalarını organize eden komisyon, Başkan Donald Trump'ın Kovid-19'a yakalanmasının ardından ortaya çıkan durumdan dolayı 15 Ekim'de yapılması planlanan 2. başkanlık münazarasının iptal edildiğini açıkladı.

Trump, son 8 saattir ilaç kullanmadığını ve kendini iyi hissettiğini bildirdi.

İtalya'nın başkenti Roma'da çok sayıda kişi, hükümetin salgın gerekçesiyle aldığı tedbirleri ve salgın döneminde izlenen mali politikaları protesto etti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte'nin, hükümette yer alan partilerin parlamento grup başkanvekilleriyle bir araya gelerek, yeni tedbirler için bir ek kararname üzerinde daha çalıştığı belirtildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, salgın tedbirleri kapsamında, maske takmayanlara, virüse yakalandığını gizleyenlere ve sağlık protokollerine uymayan iş yerlerine 50 bin tümenden bir milyon tümene varan cezalar uygulanacağını açıkladı.

Çekya, Polonya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu (V4) ülkelerinde, vaka sayıları son 24 saatte rekor seviyeye ulaştı.

Malezya Sağlık Bakanlığı Genel Direktörü Nur Hişam Abdullah, ülke genelinde 579 sağlık personelinin Kovid-19'a yakalandığını açıkladı.

Tunus'ta salgının yayılmasını önlemek amacıyla gelecek haftadan itibaren maske takmayanlara para cezası uygulanacağı bildirildi.

Gazze Şeridi'nde salgın nedeniyle kapatılan okullar, belirli bölgelerde 12. sınıf öğrencileri için yeniden açıldı.

Avrupa Tenis Federasyonu, 1977'den itibaren düzenlenen Avrupa Kış Kupaları'nda 2021 yılı organizasyonlarının salgın nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.

Kovid-19'a yakalanan Büyük Britanyalı bisikletçi Simon Yates, İtalya Bisiklet Turu'ndan (Giro d'Italia) çekildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sanela Crnovrsanin

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