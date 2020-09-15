Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 29 milyon 619 bine, salgında hayatını kaybedenler 936 bine, iyileşenler de 21 milyon 421 bine ulaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
15.09.2020 21:13 | Son Güncelleme: 15.09.2020 21:17

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 29 milyon 619 bine, salgında hayatını kaybedenler 936 bine, iyileşenler de 21 milyon 421 bine ulaştı.

Vaka sayıları ABD'de 6 milyon 763 bini, Hindistan'da 5 milyon 16 bini, Brezilya'da 4 milyon 356 bini, Rusya'da 1 milyon 73 bini geçti.

Almanya'da eyaletlerin yönetimleri Birinci Futbol Ligi'nde 2020-2021 sezonunun başlamasına kısa süre kala seyircilerin statlara kısmen geri dönüşüne izin verdi.

İran Erbain Kültür ve Eğitim Komitesi Başkanı Hamid Ahmedi, her yıl binlerce İranlının katıldığı Erbain Yürüyüşü merasiminin bu yıl Kovid-19 nedeniyle iptal edildiğini söyledi.

Bosna'daki savaşta (1992-1995) işlediği suçlar nedeniyle 20 yıl hapse mahkum edilen ve 2013'ten bu yana serbest olan eski Sırp Cumhuriyeti (RS) Halk Meclisi Başkanı Momcilo Krajisnik, Kovid-19 nedeniyle öldü.

Kırgızistan hükümeti, Kovid-19 ile mücadelede kullanılan tıbbı ürün ve ekipmanları Katma Değer Vergisi'nden (KDV) muaf tuttu.

Tunus'ta okullar, Kovid-19 önlemleri altında açıldı.

Kaynak: AA

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