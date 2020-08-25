Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 23 milyon 950 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 820 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
25.08.2020 21:23 | Son Güncelleme: 25.08.2020 21:23

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 23 milyon 950 bini, hayatını kaybedenlerin sayısı 820 bini aştı. Virüse yakalanıp iyileşenlerin sayısı ise 16 milyon 468 bine ulaştı.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 5 milyon 917 bin 479'a, can kaybı 181 bin 204'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 3 milyon 218 bini geçti.

ABD'de 19 Ağustos'ta yüz yüze eğitime başlayan Alabama Üniversitesi, 500'ün üzerinde Kovid-19 vakası açıkladı.

American Airlines, salgının havacılık sektörünü olumsuz etkilemesi sonucu 19 bin çalışanının işine ekim ayında son vereceğini duyurdu.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da virüs kaynaklı ölü sayısı 115 bin 309'a, vaka sayısı 3 milyon 622 bin 861'e yükseldi. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 778 bin 709 olarak kayda geçti.

Hindistan'da can kaybı 58 bin 390'a ulaşırken vaka sayısı 3 milyon 167 bin 323'e çıktı. Ülkede 2 milyon 405 bin 585 kişi iyileşti.

İspanya'da vaka sayısı 7 bin 117 artarak 412 bin 553'e, ölenlerin sayısı ise 28 bin 924'e yükseldi. Başbakan Pedro Sanchez, salgınla mücadeleye, olağanüstü hal (OHAL) döneminde olduğu gibi yeniden askerin destek vereceğini bildirdi.

Merkezi İngiltere'nin Cambridge kentinde olan ilaç firması AstraZeneca, Kovid-19'a karşı önleyici ve tedavi edici sentetik antikor ilacının denemelerine başlandığını açıkladı.

Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz, koalisyon hükümetinin ortaklarının salgın nedeniyle şirketlerin iflas başvurusuna ilişkin kanunun askıya alma süresinin uzatılması konusunda anlaştığını bildirdi.

Almanya'da Münih Belediyesi, vakaların artması durumunda kentte alkol yasağı getirilmesi kararını aldı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), hastalığı atlatan kişilerden alınan plazma ile tedavi konusunda ihtiyatlı davranılmasını istedi.

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşayan Uygur Türklerinin, salgınla mücadele bahanesiyle haftalarca evlerinde kilitli tutulduğu iddia edildi.

Gazze Şeridi'nde salgın tedbirleri kapsamında tüm bölgelerde 48 saat süreyle sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

İran Sağlık Bakanı Said Nemeki, seyahatlerin salgının yayılmasında etkisi olmadığını savunan Turizm Bakanı Ali Asgar Munisan'a tepki göstererek, "Seyahat, hastalığın yayılmasında rol oynamasa Vuhan virüsünün Yeni Zelanda'da ne işi var?" ifadesini kullandı.

Özbekistan Halk Eğitimi Bakanı Şerzad Şermatov, salgınla ilgili durumun güvenli olduğu bölgelerde 7 Eylül, diğer bölgelerde ise 14 Eylül'de okulların aşamalı olarak açılacağını açıkladı.

Bangladeş'in salgın sırasında daha iyi hizmet sağlamak için Arakanlı Müslümanların kaldığı mülteci kamplarındaki mobil ağları ve internet hizmetlerini yeniden aktif hale getirme kararı aldığı bildirildi.

Uluslararası Af Örgütü, salgın ve saldırı risklerinin arttığı bölgede Arakanlıların çatışmalar nedeniyle çapraz ateş altında olduğunu kaydetti.

Hamas, uluslararası topluma İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukayı kaldırmak ve salgınla mücadelede tüm gereksinimleri sağlamak için harekete geçilmesi çağrısında bulundu.

Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülke ekonomisinin salgının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 9,7 daraldığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler (BM) turizmde gelir kaybının salgın nedeniyle 1,2 trilyon dolara ulaşabileceğini vurgulayarak 120 milyon kişinin işini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu.

Malezya, salgının ekonomik etkilerinden ötürü, borç sınırını yükseltme kararı aldı.

Kuveyt Eğitim Bakanlığı, salgın nedeniyle ülkedeki tüm okullarda uzaktan eğitim sistemi uygulanacağını açıkladı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA), 3x3 basketbolda milli takım müsabakalarını iptal etti.

UEFA, 2020 Süper Kupa'nın salgın tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda seyirciyle oynanacağını açıkladı.

Bosna Hersek takımlarından Zeljeznicar'ın 6 futbolcusuna Kovid-19 bulaştığı bildirildi.

Kaynak: AA

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