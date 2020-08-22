Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 23 milyon 266 bini aşarken, 805 bin kişi hayatını kaybetti, 15 milyon 817 bin kişi iyileşti.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
22.08.2020 21:53 | Son Güncelleme: 22.08.2020 21:53

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 23 milyon 266 bini aşarken, 805 bin kişi hayatını kaybetti, 15 milyon 817 bin kişi iyileşti.

Salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 5 milyon 800 bini geçerken, can kaybı 179 bin 248'e çıktı. Ülkede bugüne kadar 3 milyon 127 binden fazla kişi iyileşti.

Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" olan Brezilya'da, vaka sayısı 3 milyon 532 bin 330'a, can kaybı 113 bin 358'e ulaştı. İyileşen kişi sayısı 2 milyon 670 bin 755 olarak kayda geçti.

Hindistan'daki vaka sayısı 2 milyon 975 bini geçerken, can kaybı 55 bin 794'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 222 bin 577'ye ulaştı.

İtalya'da son 24 saatte 1071 yeni vaka tespit edildi. Böylece günlük vaka sayısı, 12 Mayıs'tan bu yana ilk kez 1000'in üzerine çıktı. Ülkede toplam vaka sayısı 258 bin 136'ya, hayatını kaybedenlerin sayısı 35 bin 430'a, iyileşenlerin sayısı da 205 bin 203'e yükseldi.

Almanya'da virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 2 bin 34 artarak 232 bin 82 oldu. Bugünkü günlük vaka, 25 Nisan'da kayda geçen 2 bin 55 vakadan sonra kayıtlara geçen en yüksek sayı oldu. Ülkede can kaybı 9 bin 276'ya, iyileşen sayısı 206 bin 600'e çıktı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsü (RKI), Kovid-19 salgınında riskli bölgeler listesini güncelleyerek Belçika'nın Brüksel kentini listeye dahil etti, Bulgaristan'ın Varna kenti ve Avustralya'nın Viktoria eyaletini listeden çıkardı.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Yemen'in salgınla mücadelesine destek için 80 ton tıbbi malzeme yardımında bulundu.

Belçika'da geçen ay başında artmaya başlayan vaka sayılarında, alınan önlemlerin ardından bir önceki haftaya göre vakalarda yüzde 17 azalmanın kaydedildiği açıklandı.

ABD'de Demokrat Parti'nin Başkan adayı Joe Biden, başkanlık koltuğuna oturması halinde Kovid-19'la mücadele çerçevesinde gerekirse ülke çapında ekonomik faaliyetleri durduracağını açıkladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ülkede şu ana kadar 20 binden fazla can kaybına yol açan salgın şartlarını, 1980-88 arasında İran-Irak arasında yaşanan ve iki taraftan yaklaşık 1 milyon kişinin hayatını kaybettiği savaşa benzetti.

Öte yandan, İran'da ilk vakanın tespit edildiği şubat ayından bu yana 164 sağlık çalışanının salgın nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kırgızistan Koronavirüs ile Mücadele Karargahı Başkanı ve Başbakan Yardımcısı Almazbek Baatırbekov, Din İşleri Başkanlığına camilerin ibadete açılması için hazırlıkların yapılması talimatını verdi.

Afrika kıtasında, virüs tespit edilenlerin sayısı 1 milyon 172 bin 802'ye, ölenlerin sayısı ise 27 bin 374'e ulaştı. Kıtada, virüse yakalanan 892 bin 304 kişi iyileşti.

Kovid-19'a karşı geliştirilen nazal aşının farelerde enfeksiyonu önlediği bildirildi. Ayrıntıları "Cell" dergisinde yayımlanan aşı çalışmasının, Washington Üniversitesi Tıp Fakültesinde görevli bilim insanları tarafından yürütüldüğü belirtildi.

Çin'de böcek hücrelerinden geliştirilen bir Kovid-19 aşı adayına klinik denemeler için onay verildi.

Tunus'ta, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ülkenin güneyindeki El-Hamme ve Gabes kentlerinde akşam ve gece saatlerinde sokağa çıkma yasağı uygulanacağı duyuruldu.

Hırvatistan'daki vaka sayılarında kaydedilen artış nedeniyle ülkenin bazı kantonlarında yeni önlemler getirildi. 14 gün sürecek önlemler kapsamında düğün ve cenazelerin en fazla 50 kişinin katılımıyla yapılmasına izin verilirken, diğer etkinliklerin en fazla 20 kişiyle yapılmasına müsaade edileceği belirtildi. Yeni önlemler kapsamında kafe ve restoranların yalnızca açık alanda hizmet vermelerine karar verildi.

Avustralya'nın Queensland eyaletinin başkenti Brisbane'de, salgının yayılmasını önlemek amacıyla bazı kısıtlamalar geri geldi. Bu kapsamda, evlere kabul edilecek ziyaretçi sayısı 10 kişiyle sınırlandırılırken, açık hava toplantılarının da en fazla 10 kişiyle yapılmasına izin verildi.

ABD istihbaratının, Kovid-19'un ortaya çıktığı yer olan Çin'in Vuhan kentindeki yetkililerin, durumu haftalarca Pekin yönetiminden gizlediği sonucuna ulaştığı iddia edildi.

Özbekistan'ın Buhara Valisi Karim Kamalov'un, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Öte yandan, Özbekistan'ın salgınla mücadelesine katkıda bulunmak için 10 Alman doktor Taşkent'e gelerek çalışmalara başladı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2020-21 sezonu 1. eleme turunda Faroe Adaları'ndan Kİ Klaksvik ile Slovakya ekibi Slovan Bratislava arasındaki maç, Kovid-19 vakaları nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA

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