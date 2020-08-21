Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 23 milyonu aşarken, yaklaşık 800 bin kişi hayatını kaybetti, 15 milyon 631 bin kişi iyileşti.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
21.08.2020 21:39 | Son Güncelleme: 21.08.2020 21:39

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 23 milyonu aşarken, yaklaşık 800 bin kişi hayatını kaybetti, 15 milyon 631 bin kişi iyileşti.

Salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 5 milyon 747 bini geçerken, iyileşen sayısı 3 milyon 96 bine ulaştı. Ülkede bugüne kadar 177 bin 456 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" olan Brezilya'da, vaka sayısı 3 milyon 501 bin 975'e, can kaybı 112 bin 304'e çıktı, iyileşen kişi sayısı 2 milyon 653 bini aştı.

Hindistan'daki vaka sayısı 2 milyon 905 bini geçerken, can kaybı 54 bin 849'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 158 bine ulaştı.

Hindistan'da başkent Yeni Delhi'de yapılan antikor testleri, kent nüfusunun yaklaşık üçte birinin Kovid-19'a yakalanıp hastalığı atlatmış olabileceğini gösterdi.

İspanya Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 3 bin 650 yeni vaka ve son 7 günde 125 ölü sayısı açıkladı. Buna göre, İspanya'da, toplam vaka sayısı 385 bin 54, ölü sayısı 28 bin 838 olarak güncellendi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, 100 yıl önce ortaya çıkan İspanyol gribi ile Kovid-19'u karşılaştırarak, "Küreselleşme, yakınlık ve bağlanmışlık gibi dezavantajlarımız var. Fakat gelişmiş teknoloji gibi bir avantajımız var. Dolayısıyla, bu salgını (Kovid-19) iki yıldan daha kısa bir sürede bitirmeyi umuyoruz." dedi.

Almanya'da Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu biyoteknoloji firması "BioNTech"in geliştirdiği ikinci yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının ilk aşama klinik denemelerinden de olumlu sonuç alındığı bildirildi.

Söz konusu aşının devam eden araştırmalarının başarılı olması halinde ekimde onay için başvurulacağı teyit edildi.

Singapurlu uzmanlar, Kovid-19'un daha hafif enfeksiyona yol açan yeni bir varyasyonunu keşfetti.

Avrupa Birliği (AB), salgın nedeniyle Belçika'nın, bayrak taşıyıcı hava yolu şirketi Brüksel Havayolları'na (Brussels Airlines) 290 milyon avro mali destek vermesine onay verdi.

Kenya'da yüzlerce doktor greve başladı

Kenya'da en fazla vakanın görüldüğü başkent Nairobi'de bölge hastanelerinde çalışan yüzlerce doktor, çalışma koşullarının iyileştirilmesi talebiyle greve başladı.

Myanmar'ın Arakan eyaletinin başkentinde artan vakalar nedeniyle gece sokağa çıkma yasağı uygulanmaya başladı.

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde 1 Eylül'den itibaren kitlesel Kovid-19 testleri yapılacağı bildirildi.

Güney Kore'de son 24 saatte 324 yeni vaka saptanırken, bu rakam ülkede 367 yeni vakanın kaydedildiği "8 Mart'tan bu yana görülen en yüksek günlük vaka artışı" oldu.

İran'ın başkenti Tahran'daki camilerde, salgın nedeniyle Kerbela şehitlerinin anıldığı muharrem ayı etkinliklerine izin verilmeyeceği açıklandı.

Kırgızistan'da salgının görülmeye başladığı 18 Mart'tan bu yana ülkede Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirenlerin ölüm nedenleri araştırıldı.

Türk Hava Yollarının (THY) Tiflis Ofisi, salgın nedeniyle durdurulan Tiflis-İstanbul uçuşlarının 29 Ağustos itibarıyla yeniden düzenleneceğini duyurdu.

Pasifik ülkesi Papua Yeni Gine'de faaliyet gösteren Çin maden şirketinin, henüz test aşamasında olan bir Kovid-19 aşı adayını ülkedeki bazı çalışanları üzerinde denediği ortaya çıktı.

Moldova Başbakanı İon Chicu, ülkede okul ve kreşlerin, salgına karşı alınan tedbirlere uyulması şartıyla 1 Eylül itibarıyla açılacağını belirtti.

Kaynak: AA

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