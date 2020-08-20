Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 22 milyon 732 bine yükselirken, 793 bin 904 kişi hayatını kaybetti, 15 milyon 409 bin kişi iyileşti.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
20.08.2020 21:21 | Son Güncelleme: 20.08.2020 21:21

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 22 milyon 732 bine yükselirken, 793 bin 904 kişi hayatını kaybetti, 15 milyon 409 bin kişi iyileşti.

Salgından en fazla etkilenen ABD'deki vaka sayısı 5 milyon 719 bini geçerken, iyileşen sayısı 3 milyon 65 bine ulaştı. Ülkede bugüne kadar 176 bin 787 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" olan Brezilya'da, vaka sayısı 3 milyon 470 bine, can kaybı 111 bin 443'e çıktı, iyileşen kişi sayısı 2 milyon 615 bini aştı.

Hindistan'daki vaka sayısı 2 milyon 903 bini geçerken, can kaybı 54 bin 963'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 157 bine çıktı.

ABD istihbaratı, Çin yönetiminin Kovid-19 salgını konusunda dünyayı uyarmakta gecikmesinin sebebinin, "yerel yöneticilerin, salgını merkezi yönetimden saklamaya çalışması olabileceğini" öne sürdü.

Almanya, Hırvatistan'ın iki bölgesini (Split-Dalmaçya ile Sibenik-Knin) ve Romanya'nın Valcea bölgesini Kovid-19 salgınında riskli bölgeler listesine aldı.

İngiltere de son günlerde vakalarda artış yaşanan Hırvatistan ve Avusturya'yı "güvenli ülkeler" listesinden çıkardı, Portekiz'i ise listeye aldı.

Afrika Birliği, kıtada Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında kasıma kadar 20 milyon test kampanyası başlatıldığını duyurdu.

Mısır yönetimi, ülke dışından gelenlere Kovid-19 testi yaptırmaları şartını getirirken, cuma namazlarının Vakıflar Bakanlığının belirleyeceği şartlarda gelecek haftadan itibaren tekrar kılınmasına karar verildi.

Zambiya'da Devlet Başkanı Yardımcısı Inonge Wina'da Kovid-19'a rastlandığı bildirildi.

Karantina tedbirlerinin 15 Ağustos'tan itibaren aşamalı şekilde gevşetildiği Özbekistan'da pazar yerleri, alışveriş merkezleri, spor salonları ve yüzme havuzları faaliyete geçti.

Endonezya ve Çin, 3. aşama klinik çalışmaları süren Kovid-19 aşısı için iş birliği anlaşması imzaladı.

Kırgızistan hükümeti, mart sonunda kapattığı sınırları kısmen açma yönünde karar aldı.

Karar gereği, yabancı uyruklu vatandaşlar, eğitim, sağlık, cenaze amacıyla ülkeye giriş yapabilecek.

Ayrıca, oturma izni olan yabancı uyruklu vatandaşlar da Kırgızistan'a gelebilecek.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu Ekonomi
Perinçek, Cumhurbaşkanı'nın cuma günü vereceği müjdeyi önceden paylaştı: Karadeniz'de doğal gaz bulundu
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz? Politika
26 ili kapsayan anket! Vatandaşlara soruldu: Bugün seçim olsa Erdoğan'a oy verir misiniz?
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız Dünya
Yunan istihbaratçı Kalenderidis'ten ülkesini karıştıracak Türkiye itirafı: Kaybolmuş ve yenilmiş durumdayız
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev Politika
CHP Lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem'e yeni görev
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi Cinsellik
Ünlü şarkıcı Deniz Seki, sevgilisiyle şakalaşırken görüntülendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak Ekonomi
Cumhurbaşkanı Erdoğan tüm Türkiye'nin merakla beklediği müjdeyi İstanbul'da açıklayacak
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Son Dakika: Maske takmayan kadını gözaltına alırken darp eden 2 polis görevden uzaklaştırıldı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Sinema salonunda cinsel ilişkiye giren çift, güvenlik kamerasına yakalandı
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Duygu Delen davasındaki gizlilik kararına itiraz
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Belediyenin Zoom toplantısında kamerayı açık unutup cinsel ilişkiye girdiler
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Terör örgütü PKK'nın bomba yüklü 2 maket uçağı düşürüldü
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
Tatile çıkan Tuğba Ekinci, küçük beden bikinisiyle dikkatleri üzerine çekti
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın 'Devlete kırgın mısınız?' sorusuna verdiği yanıt mest etti
TSK'dan istifa eden Cihat Yaycı'nın "Devlete kırgın mısınız?" sorusuna verdiği yanıt mest etti
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
En çok vakaya sahip 5 ilden biri olan Diyarbakır'da 11 milyon TL'lik koronavirüs cezası kesildi
Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı
Selahattin Demirtaş'tan muhalefete ittifak çağrısı! Önerilerini 9 maddeyle sıraladı
'Yataklara düşmekten korkuyorum' yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
"Yataklara düşmekten korkuyorum" yazılı not bırakıp kendini sulama havuzuna attı
Meteoroloji'den 8 kente 'çok kuvvetli' yağış uyarısı
Meteoroloji'den 8 kente "çok kuvvetli" yağış uyarısı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Külahta çiğ köfte satılmasına kızan dondurmacı, lavaşta dondurma satmaya başladı
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 20 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 19 can kaybı, 1412 yeni vaka tespit edildi
EGM, 'Ankara Kuşu' isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
EGM, "Ankara Kuşu" isimli Twitter hesabının kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu
Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti
Kuzey İrlandalı hakem Richard Scott, trafo kazasında hayatını kaybetti
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Eşi ve arkadaşını öldüren zanlı, 7 ay sonra saklandığı evde yakalandı
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi
Arkadaş kavgası kanlı bitti! Biri ağır yaralı halde 15 metre sürünerek yardım istedi
Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu
Katil koca, yakalandıktan sonra eşinin ölüp ölmediğini sordu
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
Evinin bahçesinde duş alan sosyetik güzel, hayranlarının ağzını açık bıraktı
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor
2023 yılında seçim sisteminde yapılacak değişiklikle yüzde 1 ve 2'lik partileri sürpriz bekliyor
'Çöpe bayrak atıldı' videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
"Çöpe bayrak atıldı" videosu paylaşan kişinin eylemi kendisinin yaptığı belirlendi
Şeftalinin üzerindeki 'Allah' yazısını gören çiftçi satmaya kıyamadı
Şeftalinin üzerindeki "Allah" yazısını gören çiftçi satmaya kıyamadı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
Yunanistan Başbakanı Miçotakis geri adım attı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Gelecek Partisi'nde toplu istifa! Ankara teşkilatı tamamen dağıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Yaşar Güler Donald Trump Berat Albayrak Süleyman Soylu
Magazin Hadise Cem Yılmaz Nihat Doğan Yeşim Salkım
Spor Ali Koç Fatih Terim Nihat Özdemir Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kavga Antalya Futbolcu Yunanistan
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.8.2020 21:24:48. #1.14#
title