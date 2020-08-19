Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 22 milyon 457 bine yükselirken, iyileşenlerin sayısı 15 milyon 172 bini, can kaybı ise 787 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
19.08.2020 22:09 | Son Güncelleme: 19.08.2020 22:12

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 22 milyon 457 bine yükselirken, iyileşenlerin sayısı 15 milyon 172 bini, can kaybı ise 787 bini aştı.

Kovid-19 salgınından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de, virüsün bulaştığı kişi sayısı 5 milyon 673 bine çıkarken, hayatını kaybedenlerin sayısı da 175 bin 686 oldu. Ülkede iyileşenlerin sayısı ise 3 milyon 32 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının "merkez üssü" konumundaki Brezilya'da vaka sayısı 3 milyon 418 bine, can kaybı ise 110 bin 171'e yükseldi. İyileşen sayısı ise 2 milyon 554 bin olarak açıklandı.

Hindistan'daki vaka sayısı 2 milyon 835 bini aşarken, can kaybı 53 bin 994'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 96 bine çıktı.

Belçikalı hükümet yetkilileri, seyahat kısıtlamaları kapsamında "kırmızı bölge" ilan edilen ülkelerden gelenlere, Kovid-19 testi yaptırmamaları halinde 4 bin avroya kadar para cezası verileceğini açıkladı.

İngiltere'de Kovid-19 salgınıyla birlikte yetişkinlerde depresyon vakalarının iki kat arttığı bildirildi.

Portekiz'de Kovid-19 teşhisi konulan ve başka patolojik hastalıkları da bulunan 4 aylık bebeğin hayatını kaybettiği açıklandı.

Slovenya, vaka sayılarında artış gözlenen Hırvatistan'da bulunan vatandaşlarına hafta sonuna kadar ülkeye dönme çağrısında bulunarak, aksi halde iki haftalık zorunlu karantina uygulanacağını duyurdu.

DSÖ'den Irak'ta "sağlık krizi" uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), son 24 saatte 4 binden fazla yeni vaka tespit edilen Irak'ta, büyük bir sağlık krizi yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Pakistan İlaç Düzenleme Kurumu, Çin ilaç şirketi "CanSino" tarafından geliştirilen aşı adayının 3. aşama klinik denemelerinin insanlar üzerinde test edilmesine onay verdi.

Tunus, Kovid-19 test sonucunun negatif olduğuna ilişkin sağlık raporu bulunmayan kişilerin ülkeye girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri, Kovid-19 salgını nedeniyle 2021 yılına ertelendi.

Afrika Futbol Konfederasyonundan (CAF) yapılan açıklamaya göre, ekim ayında başlaması planlanan karşılaşmalar, salgın sebebiyle 2021'e alındı.

Kaynak: AA

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