Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 21 milyon 225 bini aşarken, can kaybı 760 bin 200'e, iyileşenlerin sayısı da 14 milyon 34 bin 771'e yükseldi.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
14.08.2020 22:05 | Son Güncelleme: 14.08.2020 22:05

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 21 milyon 225 bini aşarken, can kaybı 760 bin 200'e, iyileşenlerin sayısı da 14 milyon 34 bin 771'e yükseldi.

Salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 5 milyon 418 bin 71'e, can kaybı 170 bin 446'ya çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 844 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 3 milyon 224 bin 876'ya, can kaybı 105 bin 463'e yükseldi, iyileşen sayısı 2 milyon 356 bin 640 olarak kaydedildi.

Hindistan'da vaka sayısı 64 bin 553 artarak 2 milyon 461 bin 190'a ulaştı, bugüne kadar 48 bin 40 kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon 751 bin 555 kişi de iyileşti.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 912 bin 823'e, ölü sayısı 15 bin 498'e yükseldi. Ülkede iyileşen sayısı 722 bin 964'e ulaştı.

Meksika, ülkesinde ve ABD'de artan vakalar nedeniyle ABD sınırını 21 Eylül'e kadar "zorunlu olmayan" geçişlere kapatma kararı aldı.

Salgın nedeniyle Kanada ile ABD arasındaki kara sınırlarından geçişlere getirilen kısıtlamalar, 21 Ağustos'tan geçerli olmak üzere 21 Eylül'e kadar 30 gün daha uzatıldı.

Avrupa Birliği (AB), Kovid-19'a karşı ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği potansiyel aşının alımı için anlaşma yapıldığını bildirdi.

Fransa'da başkent Paris ve Bouches-du-Rhone bölgesi, salgının aktif şekilde yayıldığı "kırmızı" bölge olarak ilan edildi.

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, İngiltere'de vaka sayılarını düşük tutmak istediklerini belirterek, Fransa ve Hollanda'dan gelecek yolculara 14 gün karantina şartının getirileceğini bildirdi.

İspanya'da vaka sayısı 2 bin 987 artarak 342 bin 813'e yükselirken, son 7 günde virüs nedeniyle 62 kişi öldü, toplam can kaybı 28 bin 617'ye çıktı. İspanya'da Sağlık Bakanlığı, vaka sayılarındaki artış nedeniyle 11 ek önlem aldı.

Belçika Kriz Merkezi Sözcüsü Frederique Jacobs, ülkede vaka artışında sabitlenme, ölü sayılarında ise artış gözlemlenmeye başladığına dikkati çekti.

Almanya, İspanya ve Balear Adaları'nı salgında riskli bölgeler listesine dahil etti.

Hollanda ekonomisinin salgınının etkisiyle bu yılın ikinci çeyreğinde rekor bir düşüşle bir önceki çeyreğe göre yüzde 8,5 küçüldüğü bildirildi.

Yunanistan'da vakalardaki artışın devam etmesi üzerine yeni tedbirlerin uygulanmaya başlayacağı bildirildi.

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 19 bin 331'e, vaka sayısı 338 bin 825'e çıktı. İyileşen sayısı 293 bin 811'e ulaştı.

Ukrayna'da son 24 saatte 1732 kişide virüs tespit edilirken, bu rakam günlük vaka artışında yeni bir rekor oldu. Ülkede vaka sayısı 87 bin 872'ye, ölü sayısı ise 19 artarak 2 bin 11'e çıktı.

Kiev Belediye Başkanı Vitaliy Kliçko, vakaların artması nedeniyle Kiev'in "sarı" bölge statüsüne geçirildiği ve şehirdeki hastanelerin yataklarının yüzde 50'sinden fazlasının dolu durumda olduğu bilgisini verdi.

Tacikistan Sağlık Bakanlığı, Rusya'nın geliştirdiği Kovid-19 aşısını satın almak için Rus yetkililerle görüşmelere başlandığını açıkladı.

Yeni Zelanda'da 12 Ağustos'ta yurt içi kaynaklı vakaların artması üzerine yeniden uygulamaya konulan karantina tedbirlerinin 12 gün daha uzatılmasına karar verildi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, Güney Kore sınırında yer alan Kaesong şehrinde geçen ay ilan edilen karantina uygulamasını kaldırdı.

Filipinler'de virüs vakalarındaki artış nedeniyle başkent Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri, yeniden yürürlüğe kondu.

Güney Afrika ülkelerinden Malavi'de, Kovid-19'a karşı alınan tedbirler kapsamında, maske takmayan 145 kişi gözaltına alındı.

Avrupa İstatistik Ofisinin (Eurostat) yayımladığı verilere göre, Avro Bölgesi ekonomisi, salgın nedeniyle bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 12,1 küçüldü.

İspanya Birinci Futbol Ligi ekiplerinden Barcelona, Samuel Umtiti'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığını bildirdi.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'nun yarıştığı Dünya Superbike Şampiyonası'nın Arjantin etabı, salgın nedeniyle iptal edildi.

Teniste ATP Sezon Sonu Turnuvası'nın, salgını nedeniyle seyircisiz yapılacağı açıklandı.

Kaynak: AA

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