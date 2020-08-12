Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 20 milyon 671 bini aşarken, can kaybı 749 bin 13'e, iyileşenlerin sayısı da 13 milyon 565 bin 502'ye yükseldi.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 20 milyon 671 bini aşarken, can kaybı 749 bin 13'e, iyileşenlerin sayısı da 13 milyon 565 bin 502'ye yükseldi.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 5 milyon 327 bine, can kaybı 168 bin 390'a çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 778 bini geçti.

ABD Başkanı Donald Trump, 100 milyon dozluk Kovid-19 aşısının üretimi ve teslimi için ABD merkezli biyoteknoloji firması Moderna ile anlaşma yapıldığını duyurdu.

Georgia eyaletindeki bir okul bölgesinde, Kovid-19 bulaşmış olma ihtimaline karşın 800 çocuğun karantinaya alındığı bildirildi.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 3 milyon 123 bine, can kaybı 103 bin 421'e yükseldi, iyileşen sayısı ise 2 milyon 243 bin 124 olarak kaydedildi.

Hindistan'da vaka sayısı 67 bin 12 artarak 2 milyon 395 bin 417'ye ulaştı, bugüne kadar 47 bin 138 kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon 695 bin 860 kişi de iyileşti.

Rusya'da vaka sayısı 902 bin 701'e yükselirken, can kaybı 129 artışla 15 bin 260 olarak kayıtlara geçti, 710 bin 298 kişi iyileşti.

İspanya'da vaka sayısı 376 bin 864'e yükseldi, can kaybı da 28 bin 581 olarak güncellendi.

İran'da vaka sayısı 333 bin 699'a, can kaybı 18 bin 988'e çıktı, 290 bin 244 kişi de sağlığına kavuştu.

İngiltere'de vaka sayısı 313 bin 798'e ulaşırken, can kaybı 77 artarak 46 bin 706 olarak açıklandı.

Ülkedeki Imperial College London Üniversitesinin geliştirdiği Kovid-19 aşısının yeni klinik denemeleri, İngiltere'den sonra Uganda'da da yapılacak.

İtalya'da can kaybı 10 artışla 35 bin 225'e, toplam vaka sayısı 251 bin 713'e, iyileşenlerin sayısı 202 bin 697'ye ulaştı.

Brüksel'de maske takmak zorunlu oldu

Almanya, İspanya'nın Madrid ve Bask bölgelerini Kovid-19 salgınında riskli bölgeler listesine dahil etti.

2022 FIFA Dünya Kupası Asya Elemeleri karşılaşmaları, Kovid-19 nedeniyle gelecek yıla ertelendi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artması üzerine kentin tamamında maske kullanımı zorunlu hale geldi.

Tunus'ta Kovid-19 vakalarındaki artış sonrası durumun "kritik" olduğu belirtildi.

Ürdün, Kovid-19 salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Suriye'ye açılan Cabir-Nasib Sınır Kapısı'nı bir haftalığına kapatma kararı aldı.

Kazakistan Sivil Havacılık Komitesi, 17 Ağustos'tan itibaren Birleşik Arap Emirlikleri, Belarus, Almanya, Hollanda, Mısır, Ukrayna ve Rusya ile aşamalı bir şekilde uçuşların başlatılacağını duyurdu.

Gürcistan Başbakanı Giorgi Gakharia, mevcut durum gözönünde bulundurulduğunda 31 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimlerin tarihini değiştirilmeyeceğini açıkladı.

Kaynak: AA