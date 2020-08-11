Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 20 milyon 389 bini aşarken, can kaybı 741 bin 784'e, iyileşenlerin sayısı da 13 milyon 282 bin 833'e yükseldi.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
11.08.2020 21:15 | Son Güncelleme: 11.08.2020 21:57

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 20 milyon 389 bini aşarken, can kaybı 741 bin 784'e, iyileşenlerin sayısı da 13 milyon 282 bin 833'e yükseldi.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ülke olan ABD'de vaka sayısı 5 milyon 270 bine, can kaybı 166 bin 870'e çıktı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 719 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 3 milyon 68 bine, can kaybı 102 bin 34'e yükseldi, iyileşen sayısı ise 2 milyon 163 bin 812 olarak kaydedildi.

Hindistan'da vaka sayısı 57 bin 873 artarak 2 milyon 325 bin 26'ya ulaştı, bugüne kadar 46 bin 185 kişi yaşamını yitirdi, 1 milyon 635 bin 812 kişi de iyileşti.

Rusya'da vaka sayısı 897 bin 599'a yükselirken, can kaybı 130 artışla 15 bin 131 olarak kayıtlara geçti, 703 bin 175 kişi iyileşti. Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde Kovid-19 aşısının tescillendiğini bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) ise Rusya'daki aşı çalışmalarının takip edildiğini bildirerek, virüse karşı verilen mücadelede sürecin hızlandırılmasının aşı güvenliğinden ödün vermek anlamına gelmeyeceği konusunda uyarıda bulundu.

İspanya'da vaka sayısı 373 bin 692'ye yükseldi, can kaybı 5 artarak 28 bin 581 olarak güncellendi.

İran'da vaka sayısı 331 bin 189'a, can kaybı 18 bin 800'e çıktı, 288 bin 620 kişi de sağlığına kavuştu. Yezd eyaletinde Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle temel ihtiyaç malzemeleri satan dükkanlar dışındaki tüm iş yerlerinin 3 günlüğüne kapatılmasına karar verildi.

İngiltere'de vaka sayısı 312 bin 789'a ulaşırken, son 24 saatte can kaybı kaydedilmeyen ülkede hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 526 olarak açıklandı.

İtalya'da can kaybı 6 artışla 35 bin 215'e, toplam vaka sayısı 251 bin 237'ye, iyileşenlerin sayısı 202 bin 461'e ulaştı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Valencia'da iki kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Çin-Endonezya ortaklığında klinik çalışmaları süren Kovid-19 aşı adayının ülkesinde ocak ayında dağıtıma hazır olacağını belirtti.

Filipinler'in başkenti Manila'da 5 Haziran'dan itibaren gevşetilmeye başlayan kısmi karantina tedbirleri yeniden yürürlüğe kondu.

Kaynak: AA

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