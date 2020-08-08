Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 19 milyon 703 bine yükselirken, can kaybı 727 bini, iyileşenlerin sayısı 12 milyon 643 bini geçti.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
08.08.2020 22:07 | Son Güncelleme: 08.08.2020 22:10

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 19 milyon 703 bine yükselirken, can kaybı 727 bini, iyileşenlerin sayısı 12 milyon 643 bini geçti.

Salgından en fazla etkilenen ülke ABD'de yaşamını yitirenlerin sayısı son 24 saatte 1308 artarak 164 bin 144'e yükselirken, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 64 bin 771 artarak 5 milyon 98 bin 494'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 618 bini aştı.

Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da virüs kaynaklı ölü sayısı 99 bin 572'ye, vaka sayısı 2 milyon 962 bin 442'ye çıktı. İyileşen sayısı 2 milyon 68 bin 394 olarak kayda geçti.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 882 bin 347'ye, ölü sayısı 14 bin 854'e yükseldi. Ülkede iyileşen sayısı 690 bin 207'ye ulaştı.

Almanya, Bulgaristan ve Romanya'nın bazı kent ve bölgelerini salgın sebebiyle riskli bölgeler listesine ekledi.

Afrika kıtasında can kaybı 22 bin 551'e, virüs bulaşan kişi sayısı 1 milyon 25 bin 264'e çıktı.? Kıtada, iyileşen sayısı 707 bin 853 olarak açıklandı.

İran'da hayatını kaybedenlerin sayısı 18 bin 264'e, vaka sayısı 324 bin 692'ye çıktı. İranlı sağlık çalışanları, koronavirüs salgınındaki vahim tabloya rağmen muharrem ayı etkinliklerinin toplu şekilde düzenlenmesinin salgının artışına neden olabileceği uyarısında bulundu.

Vaka sayısında düşüşlerin görüldüğü Pakistan'da hava yoluyla tüm uluslararası ve yurt içi yolcu ile kargo taşımacılığının yeniden başlamasına izin verildiği bildirildi.

Cezayir hükümeti, salgın nedeniyle gece sokağa çıkma yasağının hala uygulandığı 29 kent arasında özel araçlarla seyahat etme yasağının kaldırıldığını açıkladı.

Ukrayna Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada Kiev bölgesi dahil 9 bölgedeki salgın durumunun tedbirlerin gevşetilmesi için elverişli olmadığı belirtildi.

THY Basketbol Avrupa Ligi ekiplerinden Olympiakos'un forveti Kostas Papanikolau'da, Kovid-19 tespit edildi.

Bu yıl düzenlenmesi planlanan Balkan Kürek Şampiyonası, salgın nedeniyle iptal edildi.

Kaynak: AA

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