Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 16 milyon 777 bine ulaşırken, can kaybı 660 bin 251'e, iyileşenlerin sayısı 10 milyon 332 bine yükseldi.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
28.07.2020 21:35 | Son Güncelleme: 28.07.2020 22:10

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 16 milyon 777 bine ulaşırken, can kaybı 660 bin 251'e, iyileşenlerin sayısı 10 milyon 332 bine yükseldi.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 4 milyon 461 bine yükselirken, can kaybı 151 bin 706'ya ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 151 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 455 bine, can kaybı 88 bin 17'ye çıktı. Ülkede 1 milyon 667 bin 667 kişi de iyileşti.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 49 bin 280 artarak 1 milyon 531 bin 783'e ulaştı, bugüne kadar 34 bin 224 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 988 bin 583 kişinin iyileştiği bildirildi.

Rusya'da vaka sayısı 823 bin 515'e yükselirken, can kaybı 150 artarak 13 bin 504 olarak kaydedildi. Ülkede 612 bin 217 kişi iyileşti.

İngiltere'de ise vaka sayısı 300 bin 692'ye ulaştı, 45 bin 878 kişi öldü.

İran'da vaka sayısı 296 bin 273'e yükseldi, can kaybı 16 bin 147 oldu, 257 bin 19 kişi de sağlığına kavuştu.

İtalya'da can kaybı 11 artarak 35 bin 123'e, toplam vaka sayısı 246 bin 488'e, iyileşenlerin sayısı 198 bin 756'ya ulaştı.

DSÖ'den "Kovid-19 mevsimsel değil" açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un gribe yol açan influenza virüsleri gibi mevsimsel olmadığını, sıcak havalarda da etkisini sürdüreceğini bildirdi.

Belçika'daki yeni vaka sayılarının hemen hemen yarısının tespit edildiği Flaman kenti Anvers'te ise 23.30-06.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı başlatıldı.

İspanya'da vaka sayısı 327 bin 690'a ulaşırken, can kaybı 2 artarak 28 bin 436 olarak güncellendi.

İngiltere'nin yeni vaka sayılarındaki artıştan dolayı vatandaşlarına İspanya'ya gitmemeleri tavsiye etmesi ve bu ülkeden gelenlere 14 günlük karantina uygulama kararı İspanya'da tepki aldı.

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) ekibi Real Madrid'in forvet oyuncusu Mariano Diaz, Kovid-19'a yakalandı.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten ve hükümeti bilgilendiren Robert Koch Enstitüsünün (RKI) Başkanı Robert Wieler, ülkede artan vaka sayılarından endişe duyduğunu söyledi.

İsveç Halk Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19 hastalığına yakalanma ve ölüm riskinin göçmenler arasında daha yüksek olduğunu açıkladı.

Kırgızistan'da Kurban Bayramı namazı camilerde ve meydanlarda kılınmayacağı açıklanırken, ülkede salgınının stabil hale gelmesi durumunda ilk etapta, Rusya, Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ile uçuşları başlatacağı bildirildi.

Gürcistan hükümeti, vatandaşların işverenden 3 aylık çalışma iznini alabilmesi durumda Türkiye'ye çalışmak için gitmesine izin verdi.

DSÖ, Bosna Hersek'in iki entitesinden biri olan Sırp Cumhuriyeti'ne (RS) 11 tonluk tıbbi malzeme yardımında bulunurken, Avrupa Birliği (AB) de Karadağ'a solunum cihazı ile tıbbi malzeme desteği sağladı.

Kaynak: AA

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