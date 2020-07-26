Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 16 milyon 324 bine ulaşırken, can kaybı 650 bin 422'ye, iyileşenlerin sayısı 9 milyon 985 bine yükseldi.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
26.07.2020 21:33 | Son Güncelleme: 26.07.2020 21:33

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 16 milyon 324 bine ulaşırken, can kaybı 650 bin 422'ye, iyileşenlerin sayısı 9 milyon 985 bine yükseldi.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 4 milyon 341 bine yükselirken, can kaybı 149 bin 602'ye ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 2 milyon 72 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 402 bine, can kaybı 86 bin 591'e çıktı. Ülkede 1 milyon 617 bin 480 kişi de iyileşti.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 49 bin 719 artarak 1 milyon 435 bin 213'e ulaştı, 32 bin 809 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 917 bin 234 kişinin iyileştiği bildirildi.

Rusya'da vaka sayısı 812 bin 485'e yükselirken, can kaybı 77 artarak 13 bin 269 olarak kaydedildi. Ülkede 600 bin 250 kişi iyileşti.

İngiltere'de ise vaka sayısı 299 bin 426'ya ulaştı, 45 bin 752 kişi öldü.

İran'da vaka sayısı 291 bin 172'ye yükseldi, can kaybı 15 bin 700 oldu, 253 bin 213 kişi de sağlığına kavuştu.

İtalya'da can kaybı 5 artarak 35 bin 107'ye, toplam vaka sayısı 246 bin 118'e, iyileşenlerin sayısı 198 bin 446'ya ulaştı.

Nijerya Tabipler Birliği, 102 sağlık çalışanında Kovid-19 tespit edildiğini açıkladı.

Kuzey Kore'de ilk Kovid-19 vakası şüphesinin sınırdaki Kaesong şehrinde yaşandığı bildirildi.

Vietnam'da 99 gün aradan sonra yurt içi kaynaklı vakalara rastlandı.

Kamboçya, Malezya ve Endonezya'dan gelen uçuşların 1 Ağustos'tan itibaren geçici olarak durdurulacağını açıkladı.

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nın doktoru Anton Hudaev, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Özbekistan'da karantina tedbirleri 15 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Kaynak: AA

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