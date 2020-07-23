Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 15 milyon 515 bine ulaşırken, can kaybı 632 bin 856'ya, iyileşenlerin sayısı 9 milyon 440 bine yükseldi.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
23.07.2020 21:29 | Son Güncelleme: 23.07.2020 21:32

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 15 milyon 515 bine ulaşırken, can kaybı 632 bin 856'ya, iyileşenlerin sayısı 9 milyon 440 bine yükseldi.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 4 milyon 134 bine yükselirken, can kaybı 146 bin 683'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 953 bini geçti.

Latin Amerika'da salgının merkez üssü olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 2 milyon 242 bine, can kaybı 83 bin 36'ya çıktı. Ülkede 1 milyon 532 bin 138 kişi de iyileşti.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 47 bin 193 artarak 1 milyon 286 bin 877'ye ulaştı, 30 bin 643 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 815 bin 999 kişinin iyileştiği bildirildi.

İspanya'da vaka sayısı 317 bin 246'ya yükselirken, can kaybı 3 artarak 28 bin 429 olarak kaydedildi.

İngiltere'de ise vaka sayısı 297 bin 146'ya ulaştı, 45 bin 554 kişi öldü.

İran'da vaka sayısı 284 bin 34'e yükseldi, can kaybı 15 bin 74 oldu, 247 bin 230 kişi de sağlığına kavuştu. İran, Kovid-19 nedeniyle askıya alınan Çin uçuşlarına yeniden başladığını duyurdu.

İtalya'da can kaybı 10 artarak 35 bin 92'ye, toplam vaka sayısı 245 bin 338'e, iyileşenlerin sayısı 197 bin 842'ye ulaştı.

Fransa'da ise can kaybı 10 artarak 30 bin 182'ye yükselirken, vaka sayısı 179 bin 398, iyileşenlerin sayısı da 80 bin 472 olarak açıklandı.

Sierra Leone'de futbol ligi iptal edildi

Belçika'da Kovid-19 vakalarının son haftalarda artması üzerine salgınla mücadele tedbirlerinin sıkılaştırılması kararlaştırıldı.

Zimbabve'nin Bulawayo eyaletindeki cezaevlerinde, hapishane görevlisi ve mahkumlardan oluşan 101 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Mısır yönetimi, salgın nedeniyle Kurban Bayramı'nda sadece bir camide ve az sayıda cemaatle bayram namazı kılınması kararı aldı.

Sierra Leone'de Kovid-19 nedeniyle futbol liglerinde 2019-2020 sezonu iptal edildi.

Endonezya'da Kovid-19 nedeniyle 2 binden fazla otelin faaliyetlerini geçici süreyle durdurduğu bildirildi.

Irak'ta salgın nedeniyle yaklaşık 4 ay kapalı kalan Bağdat Uluslararası Havalimanı'ndan ilk yurt içi ve dışı uçuşlar yapıldı.

Katar, Kovid-19 vakalarının azaldığı ve "düşük riskli" olarak tanımladığı 40 ülkeyle ilgili seyahat yasağını 1 Ağustos itibarıyla kaldırma kararı aldı.

Kuveyt'te Kovid-19 tedbirlerini gevşetme adımları kapsamında, sokağa çıkma yasağının tamamen kaldırılması, restoranlar gibi ticari tesislerin tekrar açılması ve yolcuların sosyal mesafe kuralına uymaları sağlanacak şekilde uçuşların yeniden başlaması kararı alındı.

Kaynak: AA

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