Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
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Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 14 milyon 300 bini aşarken, can kaybı 601 bine yükseldi.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
18.07.2020 21:35 | Son Güncelleme: 18.07.2020 21:35

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 14 milyon 300 bini aşarken, can kaybı 601 bine yükseldi.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 3 milyon 771 bin 101'e, can kaybı 142 bin 80'e çıktı. Ülkede iyileşen kişi sayısı ise 1 milyon 741 bin oldu.

ABD Başkanı Donald Trump, salgın önlemleri çerçevesinde ulusal çapta bir maske zorunluluğunu onaylamayacağını söyledi.

ABD'de yapılan bir araştırma, Kovid-19'un insanlara sivrisinekler yoluyla bulaşamayacağını doğruladı.

Tennessee Eyaleti Valisi Bill Lee, salgını gerekçe göstererek bir idam mahkumunun infazını erteledi.

Brezilya'da 1163 kişinin yaşamını yitirmesiyle ülkedeki virüs kaynaklı ölü sayısı 77 bin 851'e, vaka sayısı da 34 bin 177 artarak 2 milyon 46 bin 328'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 321 bini aştı.

Can kayıpları Meksika'da 38 bin 310, İtalya'da 35 bin 42, İspanya'da 28 bin 409, Hindistan'da ise 26 bin 273 olarak açıklandı.

İngiltere'de, Kovid-19 salgınında toplumsal bağışıklığı test edebilmek için kandaki SARS-CoV-2 antikorlarının varlığını tespit edebilen hızlı test geliştirildi.

Ayrıca, ülkede, insanlar üzerinde ilk denemeleri başarılı olan potansiyel Kovid-19 aşısı çalışmalarında yeni bir aşamaya geçildi.

İspanya'nın doğusundaki Katalonya özerk yönetiminde son bir haftadır vaka sayısının dikkati çekici şekilde artmaya devam ettiği belirtildi.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 765 bin 437'ye, ölü sayısı 12 bin 247'ye çıktı.

Merkezi Kanada'nın başkenti Ottawa'da bulunan Macdonald-Laurier Enstitüsü ve Kanada Güvenlik Araştırma Grubu tarafından ortaklaşa hazırlanan bir raporda, Çin ve İran Kovid-19'un yayılması konsunda sorumlu tutuldu.

İran'da salgın ile mücadale kapsamında konferans, seminer ve her türlü toplantının yapılması yasaklanırken, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 30 ila 35 milyon İranlının daha Kovid-19'a yakalanabileceğini bildirdi.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, bazı bölgelerde ilaç eksikliği, ilaç fiyatlarının artması gibi sorunların sürdüğünü belirtti.

Endonezya, vaka sayısında salgının ilk ortaya çıktığı Çin'i geride bıraktı. Ülkede vaka sayısı 84 bin 882'ye çıktı.

Arjantin'de vaka sayısı da 4 bin 518 artarak 119 bin 301'e yükselirken, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük artışın görüldüğü bildirildi.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, ülkede 20 Mart'ta ilan edilen karantinanın 2 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, "2. Dünya Savaşı'ndan beri en büyük küresel ekonomik kriz ve gelirlerde 1870'den beri en büyük çöküşle karşı karşıyayız. 100 milyon kişi daha aşırı derecede yoksulluğa sürüklenebilir ve kıtlık, tarihi oranlara çıkabilir." uyarısında bulundu.

UNICEF, Kovid-19 ve çatışmalar nedeniyle Batı ve Orta Afrika'da 15,4 milyon çocuğun gıda sorunu yaşayabileceği uyarısı yaptı.

Kovid-19'la mücadele kapsamında WEFA Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Almanya, Hollanda, Belçika ve İsviçre'nin çeşitli şehirlerinde hijyen paketi dağıtımına başladı.

Kaynak: AA

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