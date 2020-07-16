Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 13 milyon 812 bine ulaşırken, can kaybı 589 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
16.07.2020 21:51 | Son Güncelleme: 16.07.2020 21:54

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 13 milyon 812 bine ulaşırken, can kaybı 589 bini aştı. İyileşenlerin sayısı ise 8 milyon 217 bine yükseldi.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de ölenlerin sayısı 140 bin 200'e, vaka sayısı 3 milyon 619 bin 663'e ulaştı. Ülkede iyileşen kişi sayısı ise 1 milyon 647 bin oldu.

Brezilya'daki vaka sayısı 1 milyon 966 bin 748'e, can kaybı ise 75 bin 366'ya çıktı. İyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 255 bine yükseldi.

Can kayıpları İngiltere'de 45 bin 119, Meksika'da 36 bin 906, İtalya'da 35 bin 17, İspanya'da ise 28 bin 416 olarak açıklandı.

İngiltere, Rus istihbaratını Kovid-19 aşısını geliştirme çalışmaları yürüten kuruluşların bilgilerini çalmakla suçladı.

Salgın nedeniyle martta sınırlarını kapatan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, seyahat kısıtlamalarının kaldırıldığı ülkeler listesinden Karadağ ve Sırbistan'ı da çıkarttı.

İtalya, risk taşıdıkları gerekçesiyle Sırbistan, Kosova ve Karadağ'a yönelik karşılıklı ve transit geçiş de dahil olmak üzere seyahat yasağı getirdi.

İspanya'da salgın nedeniyle şimdiye kadar hayatını kaybedenleri anmak için Madrid'de devlet töreni düzenlendi.

Vaka sayısının 1 milyona yaklaştığı Hindistan'da Kovid-19 aşı adayı, insanlar üzerinde test edilmeye başlandı.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 752 bin 797'ye, ölü sayısı 11 bin 937'ye çıktı. Moskova Belediye Başkan Yardımcısı Anastasiya Rakova, bugünden itibaren Moskova'da isteyen vatandaşların ücretsiz olarak Kovid-19 testi yaptırabileceğini bildirdi.

Belçika'daki Flaman ve Valonya bölgeleri, riskli ülkelerden dönen vatandaşlar için evde karantina sürecinin zorunlu olmasına, uyulmaması halinde para cezası kesilmesine karar verdi.

Yunanistan'da, turizm sezonunun başlamasıyla görülen vaka artışının ardından yeni tedbirlerin getirilmesinin planlandığı bildirildi.

Kuveyt'in Jazeera Hava Yolları, Kovid-19 nedeniyle 4 ay önce askıya aldığı uçuşların, ağustostan itibaren başlayacağını açıkladı, Yemen'de de uçuşların başladığı duyuruldu.

Katar Hava Yolları, salgının yolcu sayısında büyük düşüşe yol açması nedeniyle filosundaki Airbus A380'lerin uçuşunu durdurdu.

Rusya Premier Lig ekiplerinden Sochi'de 9 kişide Kovid-19 tespit edilmesi nedeniyle takımın bugün Tambov ile yapacağı lig karşılaşması ertelendi.

Ruanda'da salgın tedbirleri kapsamında uygulanan cemaatle ibadet yasağı kaldırılarak tüm ibadethaneler yeniden açıldı.

Batı Afrika ülkesi Gana'da Kovid-19 salgınında şimdiye kadar 2 bin 65 sağlık çalışanının enfekte olduğu bildirildi.

Malavi Devlet Başkanı Lazarus Chakwera, halkı Kovid-19 ile mücadele için 3 gün boyunca dua etmeye ve oruç tutmaya çağırdı.

Güneydoğu Asya ülkesi Filipinler'de Sağlık Bakanlığının salgın ile mücadele için ayrılan bütçeyi eksik kullandığı iddia edildi.

Irak yönetimi, salgın nedeniyle uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağının saatlerinde azaltmaya giderken, bir süredir kapalı olan havalimanları ve alışveriş merkezlerinin yeniden açılması kararı aldı.

İran'ın güneybatısındaki Buşehr eyaletinde 23 günlük bir bebek, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bangladeş'te, hastalara "binlerce sahte negatif Kovid-19 test sonucu vermekle" suçlanan bir hastane sahibi tutuklandı.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kovid-19'la mücadele stratejisinin yürütülmesindeki aksaklıklar nedeniyle Sağlık Bakanı Alişir Şadmanov ve Taşkent Belediye Başkanı Cihangir Artıkhocayev'e disiplin cezası verdi.

Çinli bir şirketin, aralarında üst yöneticilerin de bulunduğu bazı çalışanlarına, insan üzerinde test için onayı bulunmayan deney aşamasındaki Kovid-19 aşısından uyguladığı ortaya çıktı.

AB, salgın nedeniyle Kuzey Makedonya'ya 80 milyon avro destek sağlanacağını bildirdi.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid-19 krizinde yeni bir aşamaya girildiğini belirterek dayanıklı ve müşterek bir ekonomik toparlanmayı güvence altına almak için daha fazla politika eylemine gerek olduğunu ifade etti.

Arjantin'de son 24 saatte 82 kişinin ölmesiyle virüs kaynaklı ölü sayısı 2 bin 50'ye, vaka sayısı da 4 bin 250 artışla 111 bin 160'a yükseldi. Bu rakamlar Arjantin'de salgının başlangıcından bu yana bir günde görülen en yüksek ölüm ve vaka sayıları oldu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı Sağlık
Arkadaşının yanında 5 dakikalığına maskesini çıkaran adam, koronavirüse yakalandı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı Dünya
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı Dünya
Son Dakika: Azerbaycan Dışişleri Bakanı Elmar Memmedyarov'den sürpriz istifa kararı
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı 3. Sayfa
Seyir halindeki otomobilden yılan çıkınca şoför korkudan kaza yaptı
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu 3. Sayfa
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı 3. Sayfa
Gelmeyen eskorta 57 bin TL! Dolandırıldığını anlayan vatandaş soluğu karakolda aldı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Ata tecavüz kamerada! Vatandaş olan biteni anbean kaydedip polisi aradı
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
Türkiye'ye karşı birleştiler! Hafter ve kabile liderleri, Mısır ordusunun Libya'ya girmesine izin verdi
6 bin 766 yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarında izlendi
6 bin 766 yılda bir defa görünen kuyruklu yıldız, Türkiye semalarında izlendi
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Bayramda kısıtlama olacak mı? Bilim Kurulu üyesi toplantıda konuşulan planı anlattı
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Tüm koronavirüs ölümlerinin altında yatan neden ortaya çıktı! Herkeste aynı bulgu
Perinçek'in '15 Temmuz toplantısı' iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
Perinçek'in "15 Temmuz toplantısı" iddiasına Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yanıt
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Bolu'da koronavirüs testlerinde korkutan sonuç: Pozitif çıkma oranı yüzde 2'den yüzde 10'a çıktı
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Uyuşturucu kuryesi kadından pes dedirten savunma: Bu işi yapmasaydım, kötü yola düşecektim
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
Sergen Yalçın, Beşiktaş ile sözleşmesini tek taraflı fesheden Ruiz'e tepki gösterdi: Giden gider, kalan sağlar bizimdir
15'i Nobel ödüllü 100 bilim insanından çağrı: Genç gönüllülere koronavirüs bulaştıralım
15'i Nobel ödüllü 100 bilim insanından çağrı: Genç gönüllülere koronavirüs bulaştıralım
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Azerbaycan basını canlı yayında duyurdu! Türk F-16'lar Ermenistan sınırında gövde gösterisi yaptı
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Kontrolünü kaybeden otomobil yoldan çıkınca feci kaza kaçınılmaz oldu: Aynı aileden 3 ölü 1 yaralı
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 16 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 933 yeni vaka tespit edildi
Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
Rabia Naz'ın ölümüne ilişkin soruşturmada takipsizlik kararı verildi
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
Cevap kağıdı kaybolan öğrencinin LGS sonucu hayallerini yıktı
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
13 yaşındaki kız çocuğu cinsel istismara uğradı, Şırnak sokaklara döküldü
İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
İtfaiye ekipleri, içine giren yılanı çıkarmak için çamaşır makinesini paramparça etti
Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor
Otoyol kenarında bulunan yabancı uyruklu şahsın sır ölümü çözülmeyi bekliyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Bülent Turan Hüseyin Filiz Mustafa Şentop Adil Karaismailoğlu
Magazin Ece Erken Acun Ilıcalı Selçuk Yöntem Serenay Sarıkaya
Spor Adem Büyük Ali Şansalan Fırat Aydınus Emre Belözoğlu İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kız Darbe Şehit 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 22:26:16. #1.15#
title