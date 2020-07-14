Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 13 milyon 350 bine ulaşırken, can kaybı 578 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
14.07.2020 22:45 | Son Güncelleme: 14.07.2020 22:48

Dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan kişi sayısı 13 milyon 350 bine ulaşırken, can kaybı 578 bini aştı.

Salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 3,5 milyonu geçerken, can kaybı 138 bin 700'e çıktı. Ülkede iyileşen kişi sayısı ise 1 milyon 566 bin oldu.

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) yeniden başlayacak sezon için kampta bulunan oyunculardan ikisinin Kovid-19 testi pozitif çıktı.

ABD'de hava yolunu kullanan yolcu sayısı, salgın nedeniyle mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 89 azaldı.

ABD-Kanada sınırının salgın nedeniyle zorunlu olmayan geçişler için kapalı tutulması kararı 21 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Ekimde düzenlenmesi planlanan 2020 Chicago Maratonu, salgın nedeniyle iptal edildi.

Brezilya'daki vaka sayısı 1 milyon 895 bine, can kaybı ise 73 bin 160'a ulaştı. İyileşen sayısı ise 1 milyon 213 bin yükseldi.

Kovid-19 testi pozitif çıkan Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, tecride dayanamadığını ve bugün yeniden test yaptırmayı planladığını açıkladı.

Can kayıpları İngiltere'de 44 bin 968, Meksika'da 35 bin 491, İtalya'da 34 bin 984, İspanya'da ise 28 bin 409 olarak açıklandı.

İngiltere'de marketlerde maske takmak zorunlu olacak

İngiltere'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında 24 Temmuz itibarıyla marketlerde maske takma zorunlu hale getirilecek.

İspanya'da Katalonya Özerk Hükümet Sözcüsü Meritxell Budo, vatandaşlara zorunlu olmadıkça evlerinden dışarı çıkmamaları çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan makamları, Kovid-19 tedbirleri çerçevesinde Kurban Bayramı namazının açık alanlarda kılınmasının yasaklandığını bildirdi.

15 Temmuz'dan itibaren Rusya'ya giriş yapan vatandaşlar için uygulanan 2 haftalık evde izolasyon uygulaması iptal edilirken, Rus vatandaşlar ülkeye giriş yaptıktan sonra 3 gün içinde test yaptırmak zorunda olacak.

Avustralya ve Kanada'da iki yeni Kovid-19 aşı adayının klinik denemelerine başlandı

Avustralya ve Kanada'da iki Kovid-19 aşı adayının insanlar üzerinde test edilmeye başlandığı bildirildi.

Singapur ve Malezya, Kovid-19 salgını nedeniyle kapatılan sınır geçişlerini 10 Ağustos'ta kısmi olarak başlatma kararı aldı.

Arjantin'de 35 gündür açık denizde bulunan ve açılmadan önce 14 gün karantinada kalan balıkçılarda Kovid-19 tespit edildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim Magazin
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak Güncel
Ayasofya'da ilk namazı Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldıracak
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı Güncel
Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştı: Peygamber Efendimize hakaret eden pislik alındı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı Dünya
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Vatandaşa 'Terbiyesizlik yapma lan' diyen kaymakama ödül gibi ceza Güncel
Vatandaşa "Terbiyesizlik yapma lan" diyen kaymakama ödül gibi ceza
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Aylar önce adliyede 15 kişi tarafından darp edilen genç avukat kalbine yenik düştü
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
Koronavirüsün kalp hastalığına yol açtığı ortaya çıktı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
İş gücü piyasasında normalleşme sürecinin hızlandırılmasına dair kanun teklifi Meclis'e sunuldu! Kısa çalışma ödeneği uzuyor
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
Yunan validen Ayasofya misillemesi: Midilli'deki Valide Camii restorasyonu durdurulsun
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Ev ve araç almak isteyenler dikkat! İşte bankaların konut ve taşıt kredisi için belirlediği faiz oranları
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Bakırköy Belediyesi önünde binaya zorla girmek isteyen pazarcı esnafı ile polis arasında arbede yaşandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü! 100 milyar dolarlık ticaret hedefinde mutabakat sağlandı
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Böyle yüzsüzlük görülmedi! Kahraman Ömer Halisdemir'in katili işine geri dönmek istedi
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Gölde kaybolan oyuncu Naya Rivera'nın cansız bedeni bulundu
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Rıdvan Dilmen: Trabzonspor, Abdülkadir Ömür için teklif edilen 22 milyon euroyu reddetti
Gram altın 398 lira seviyelerinde işlem görüyor
Gram altın 398 lira seviyelerinde işlem görüyor
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bakan Varank'tan Erdoğan'ın ameliyat olduğu günler için yıllar sonra gelen itiraf: 3-4 gün belimde silahla dolaştım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü'den çarpıcı korona mesajı: Bu kez bilinenleri değil, bilinmeyenleri yazacağım
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Ayasofya açıklamalarının ardından Papa'ya zor soru: Cordoba için de acı çekiyor mu?
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Polis, maske takmayan yaşlı adamı sokak ortasında evire çevire dövdü
Erdoğan, 'Ayasofya açıldı, erken seçim var' tartışmalarına noktayı koydu
Erdoğan, "Ayasofya açıldı, erken seçim var" tartışmalarına noktayı koydu
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Celal Adan Hulusi Akar Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Reynmen Acun Ilıcalı Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Adem Büyük Tamer Tuna Ünal Karaman Rıza Çalımbay Fernando Muslera
Daha Fazla Sel Rize İzmir Ayasofya
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.7.2020 23:18:23. #1.14#
title