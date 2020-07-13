Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 13 milyon 141 bine ulaşırken, can kaybı 573 bin 344'e, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 660 bine yükseldi.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
13.07.2020 21:47 | Son Güncelleme: 13.07.2020 21:50

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 13 milyon 141 bine ulaşırken, can kaybı 573 bin 344'e, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 660 bine yükseldi.

"Worldometer" internet sitesine göre, salgından en fazla etkilenen ABD'de vaka sayısı 3 milyon 444 bine, can kaybı 137 bin 973'e ulaştı. Ülkede iyileşenlerin sayısı 1 milyon 534 bini geçti.

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD'de salgının arttığı eyaletlerden gelip iletişim bilgilerini bildirmeyen ziyaretçilere 2 bin dolar ceza kesileceğini açıkladı.

Latin Amerika'da "salgının merkez üssü" olarak nitelendirilen Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 867 bin 841'e, can kaybı 72 bin 234'e çıktı. Ülkede 1 milyon 213 bin 512 kişi de iyileşti.

Hindistan'da son 24 saatte vaka sayısı 27 bin 151 artarak 906 bin 617'ye ulaştı, 23 bin 727 kişi yaşamını yitirdi. Ülkede 571 bin 578 kişinin iyileştiği bildirildi.

Rusya'da vaka sayısı 733 bin 699'a, can kaybı 11 bin 439'a yükseldi. İyileşenlerin sayısı 504 bin 21 oldu. Ülkede aşı adayı için birinci aşama klinik denemelerin tamamlandığı bildirildi.

İspanya'da da vaka sayısı 303 bin 33 olarak açıklanırken, can kaybının bir arttığı ülkede bugüne kadar toplam 28 bin 406 kişi yaşamını yitirdi.

İngiltere'de ise vaka sayısı 290 bin 133'e ulaşırken, 44 bin 830 kişi öldü.

İran'da vaka sayısı 259 bin 652'ye yükseldi, can kaybı 13 bin 32 oldu. Ülkede 222 bin 539 kişi sağlığına kavuştu. İran Meclisi Kebuder Aheng Milletvekili İsa Caferi de hayatını kaybetti.

İtalya'da can kaybı 13 artarak 34 bin 967'ye, toplam vaka sayısı 243 bin 230'a, iyileşenlerin sayısı 195 bin 106'ya ulaştı.

DSÖ'den Kovid-19 uyarısı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, Kovid-19 vakalarında dünyanın birçok ülkesinde tehlikeli tırmanış olduğunu belirterek "Temel prensipler takip edilmezse, bu salgın gittikçe kötüleşecek, kötünün kötüsü olacak." uyarısında bulundu.

Filistin hükümeti, Kovid-19 tedbirleri kapsamında işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan 4 kentteki genel karantina uygulamasının süresinin uzatıldığını duyurdu.

Afrika'da en fazla Kovid-19 vakasının görüldüğü Güney Afrika Cumhuriyeti'nde uygulanan Kovid-19 önlemleri 15 Ağustos'a kadar uzatıldı.

Endonezya'da salgın nedeniyle martta kapatılan okullar yeniden açıldı.

Özbekistan'da, yeniden sıkılaştırılan karantina tedbirleri kapsamında bugünden itibaren iç hatlarda uçak ve tren seferleri ay sonuna kadar askıya alındı.

Ermenistan'da, 16 Mart'tan itibaren devam eden olağanüstü halin (OHAL) 12 Ağustos'a kadar uzatılması kararı alındı.

Madagaskar'da bir milletvekili ile bir senatörün Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kazakistan'da, vaka sayısındaki artışın devam etmesi nedeniyle 5 Temmuz'da başlatılan 14 günlük karantinanın 2 hafta daha uzatılacağı bildirildi.

Bosna Hersek Savcılığı, ülkenin iki entitesinden Bosna Hersek Federasyonu'nun (FBiH) Başbakanı Fadil Novalic, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor Yaşam
Danimarkalı turist, ülkesinden daha güvenli gördüğü Alanya'da tatilin tadını çıkarıyor
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu 3. Sayfa
Talihsiz kadın, özel görüntülerini arkadaşlarıyla paylaşan kocasından şikayetçi oldu
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı Güncel
Alanya'da uçuruma yuvarlanan otomobilde bir aile yok oldu: 3 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü 3. Sayfa
Kocaeli'de akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, cadde üzerinde çırılçıplak yürüdü
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı Güncel
Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, en çok vaka görülen 5 ilimizi paylaştı
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu Güncel
Ayasofya'ya atanacak 2 imamdan biri, kamuoyunun yakından tanıdığı Ferruh Muştuer oldu
'Abi beni bir şey ısırdı' dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
"Abi beni bir şey ısırdı" dedikten 1 saat sonra ölen Hamza'nın vücudunda yılan izlerine rastlandı
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, 'Ayasofya Camii ve Külliyesi' olarak değiştirdi
İBB Meclisi Ayasofya'nın adını, "Ayasofya Camii ve Külliyesi" olarak değiştirdi
Erdoğan'dan 'Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın' önerisine yanıt: O kadar da değil
Erdoğan'dan "Ayasofya'da ilk namazı siz kıldırın" önerisine yanıt: O kadar da değil
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye tehdit gibi sözler: Yeni yaptırımlar gündeme gelebilir
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum: Mutluluk duyduk
İran'ı yaptırımlardan kurtaracak milyarlarca dolarlık anlaşmada sona gelindi
İran'ı yaptırımlardan kurtaracak milyarlarca dolarlık anlaşmada sona gelindi
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Otostop çeken genç kadının hayatı karardı! Zorla uyuşturucu kullandırıp tecavüz ettiler
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Gelecek Partisi'nden çok konuşulacak reklam filmi: Mülakat bitecek, liyakat gelecek
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Şarkıcı Songül Karlı, denizden çıkarken bikini kazası yaşadı
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Cenk Eren'den Defne Samyeli'nin göğüs dekolteli pozuna ilginç yorum: Bizimle aynı afişte olmak istememekte haklıymış
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Bileğinde kesik izi olan anne önce 1 yaşındaki bebeğini ardından kendini 10. kattan aşağı bıraktı
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Milli Savunma Bakanlığı: Burdur'da 23 askerde koronavirüs tespit edildi
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Talihsiz adam, yeni doğan bebeğini görmeye giderken kazada öldü
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
Ayasofya kararını hazmedemeyen İsrailli bir grup, Türk bayrağı yaktı
Başakşehir'e şampiyonluk yarışında büyük şok! Konya'da fark 2'ye çıktı
Başakşehir'e şampiyonluk yarışında büyük şok! Konya'da fark 2'ye çıktı
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
Genç adamı ayaklarından tavana asıp saatlerce işkence ettiler
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
İmamoğlu'ndan Ayasofya yorumu: Hem maddi hem manevi zenginlik katacaksa sonuna kadar arkasındayım
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk federal idam cezasının bugün infaz edilmesi bekleniyor
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Arda Turan Galatasaray'la 1+1 yıllığına anlaştı! Maç başına 25 bin euro kazanacak
Denizli beraberliğe yaklaştı! Rodallega, kaleciyi geçemedi
Denizli beraberliğe yaklaştı! Rodallega, kaleciyi geçemedi
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
John Travolta'nın eşi kanser mücadelesini kaybederek hayatını kaybetti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Şeyma Subaşı, kendi tasarımı olan leopar desenli kombiniyle dans etti
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
Güvenip evlerine aldıkları şahıs tarafından 3 günde 165 bin lira dolandırıldılar
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e 'Deli İbrahim' demesi, sosyal medyada gündem oldu
İngiliz spikerin İbrahim Üzülmez'e "Deli İbrahim" demesi, sosyal medyada gündem oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Yılmaz Tunç Hüseyin Filiz Halife Hafter Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Davran Mabel Matiz Hande Yener Aybüke Pusat
Spor Jailson Tamer Tuna Gökhan Gönül Sergen Yalçın Emre Belözoğlu
Daha Fazla Çocuk Düğün Bakan Temmuz
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.7.2020 21:58:39. #1.15#
title