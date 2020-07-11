Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 12 milyon 735 bine yükselirken, can kaybı 565 bini, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 435 bini aştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
11.07.2020 22:01 | Son Güncelleme: 11.07.2020 22:01

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 12 milyon 735 bine yükselirken, can kaybı 565 bini, iyileşenlerin sayısı ise 7 milyon 435 bini aştı.

Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de virüs bulaşanların sayısı 72 bin 473 artarak 3 milyon 293 bin 532'ye çıkarken, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 851 artarak 136 bin 720'ye ulaştı. Ülkede 1 milyon 460 bin kişi iyileşti.

Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 800 bine çıktı. Ülkede can kaybı 70 bini, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 78 bini aştı.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 720 bin 547'ye, ölü sayısı 11 bin 205'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı 497 bin 446'ya ulaştı.

Can kayıpları İngiltere'de 44 bin 798'e, İtalya'da 34 bin 945'e, Meksika'da 34 bin 191'e, Hindistan'da 22 bin 123'e yükseldi.

İspanya Yüksek Seçim Kurulu, ülkenin kuzeyindeki iki sanayi bölgesi olan Galisya ve Bask özerk yönetimlerinde Kovid-19 testi pozitif çıkanların pazar günkü oylamada sandığa gitmesini yasakladı.

İspanya'nın en turistik bölgelerinden biri olan ülkenin doğusundaki Balear Adaları, vakalardaki artış nedeniyle yasaklara uymayanlara 100 ile 600 bin avro arasında para cezalarını içeren yeni kararlar aldı.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Parma'da bir kulüp çalışanında Kovid-19'a rastlandığı bildirildi.

Nijerya'da Kovid-19 vakalarının 31 bini aşmasına rağmen 7 eyalette iç uçuşlar başlatıldı.

Japonya'da Okinawa Valisi Tamaki Denny, eyalette yer alan ABD üslerinde çok sayıda Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

İsviçre Süper Ligi ekiplerinden Zürih'te görülen vakalar sonrası takımın ligdeki iki maçı ertelendi ve oyuncular karantinaya alındı.

İran'da salgında ölenlerin sayısı 12 bin 635'e, vaka sayısı ise 255 bin 117'ye yükseldi.

Kolombiya'da son 24 saatte ölü sayısı 211 artarak 4 bin 925'e, vaka sayısı da 6 bin 803 artarak 140 bin 776'ya çıktı. Böylece salgının başlangıcından bu yana günlük en yüksek ölü ve vaka sayısı kayda geçti.

Kırgızistan Sağlık Bakanlığı Temsilcisi Aynura Akmatova, hastanelerde solunum cihaz eksikliğini gidermeye çalıştıklarını belirterek, son bir haftada Çin'den ve Türkiye'den alınan solunum cihazlarının hastanelere ulaştığını kaydetti.

Arjantin Devlet Başkanı Alberto Fernandez, Kovid-19 aşı adayının ülkesinde insanlar üzerinde test edileceğini açıkladı.

Orta Afrika ülkesi Çad, tedbirler kapsamında aldığı uluslararası uçuş yasağını ağustos ayı başında kaldıracağını duyurdu.

ABD Kongresi üyeleri, Kanada'yı, iki ülkenin salgının başladığı mart ayında zorunlu olmayan geçişler için kapattığı ortak sınırını yeniden açmaya davet eden açık mektup yayımladı.

Özbekistan'da temmuz sonuna kadar hafta sonları taşıtlara trafiğe çıkma yasağı getirildi. Tedbirler kapsamında 65 yaş üstünün de temmuz sonuna kadar sokağa çıkması yasaklandı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu 3. Sayfa
Aynı bölgede denize giren 2 kişi, 20 dakika arayla akıntıya kapılarak boğuldu
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar Güncel
Türk İHA'ları Ukrayna'yı memnun etti! Tekrar almak istiyorlar
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi Magazin
Francesca Cipriani'den Can Yaman itirafı: Bütün gece bana kur yaptı, sonra da bana cevap vermedi
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın Güncel
Isparta'da koronavirüs vaka sayısı 9 kat arttı, Vali'den uyarı gecikmedi: Rehavete kapılmayın
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim Güncel
Son Dakika: 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den Ayasofya kararına ilk yorum: Emeği geçenleri tebrik ederim
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı Güncel
Meteoroloji'den 4 il için sağanak yağış uyarısı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Rus genç kız dalış yaparken fark etti, denizden çıkan şeye kimse inanamadı
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Son Dakika: Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1016 yeni vaka tespit edildi
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Ayasofya kararı Yunanistan'ı çıldırttı! Atatürk'ün Selanik'teki evi için iğrenç teklif
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
Türkiye'nin Ayasofya'yı ibadete açması Yunanistan'ı çıldırttı! Küstah yaptırım çağrısı
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
İki üniversite mezunu psikolog, evinde uyuşturucu imalatından yakalandı! Balkonu seraya çevirmiş
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Bakan Albayrak'tan 1 milyon yazılımcı projesiyle ilgili açıklama: 17 Temmuz'daki sürprizlerimiz için takipte kalın
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
Kaza yapan zırhlı araç takla attı, etrafa altın saçıldı! Ekipler karış karış arıyor
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
HDP, Doğubayazıt Belediye Başkanı Yıldız Acar'ı partiden ihraç ediyor
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
İstanbul'un göbeğinde tartışma sırasında cinsel organını gösteren taksici serbest
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Emekli hakim, tramvayda 15 yaşındaki kızların fotoğrafını çekerken yakalandı
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Demirel kusursuz fiziğiyle büyüledi
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Burcu Biricik ile Emre Yetkin korona korkusuyla hastaneye koştu
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
Tatil yapan eşi ve kayınvalidesini ziyarete giden adam, çıkan tartışmada anne-kızı öldürdü
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
ORC'nin son seçim anketinde dikkat çeken sonuçlar! Sadece dört parti seçim barajını geçebildi
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Bahçeli'den Orhan Pamuk'a Ayasofya tepkisi: Her zerresi dikenle sarılmış Pamuk
Ali Babacan'dan 'Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?' sorusuna dikkat çeken yanıt
Ali Babacan'dan "Cumhurbaşkanlığına aday olacak mısınız?" sorusuna dikkat çeken yanıt
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Valentina Sampaio, Sports Illustrated'in mayo sayısında yer alan ilk trans model oldu
Duygu Özaslan, 'Kilo aldı' eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Duygu Özaslan, "Kilo aldı" eleştirilerine pembe bikinili pozla yanıt verdi
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Tuzla İçmeler Marmaray Durağı'nda bir kişi intihar etti
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Instagram'ı ikiye bölen video! Şeyma Subaşı dans etti, 7 yaşındaki kızı eşyalarını taşıdı
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
Testi pozitif çıkan yolcuyla temas ettiği için karantinaya alınan otobüs şoförü, canına kıydı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
2500 yıllık cinayet, hızlı tren kazısında ortaya çıktı
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Bilim Kurulu üyesi anlattı: Okullar açılırsa iki farklı eğitim modeli üzerinde duruluyor
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Kamuda çalışan işçilere yapılacak ikramiye ödemesinin tarihleri belli oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Celal Adan Murat Kurum Fatih Sultan Devlet Bahçeli Bekir Pakdemirli
Magazin Cem Davran Ebru Gündeş Kemal Sunal Coşkun Sabah
Spor İrfan Buz Adem Büyük Fatih Terim Rıza Çalımbay Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ayasofya Danıştay Cumhurbaşkanı
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.7.2020 22:04:35. #1.14#
title