Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Ayasofya, 86 yıl sonra cami olarak ibadete açıldı. İlk namaz 24 Temmuz cuma günü kılınacak.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 12 milyon 509 bine ulaşırken, can kaybı 560 bine yaklaştı.

Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz.
10.07.2020 21:37 | Son Güncelleme: 10.07.2020 21:37

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında dünya genelindeki vaka sayısı 12 milyon 509 bine ulaşırken, can kaybı 560 bine yaklaştı.

Salgının merkezi ve en çok can kaybının yaşandığı ülke olan ABD'de son 24 saatte virüs bulaşan kişi sayısı 61 bin 738 artarak 3 milyon 222 bin 59'a ulaşırken, virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 945 artarak 135 bin 869'a yükseldi. Ülkede 1 milyon 426 bin kişi ise iyileşti.

Ülkenin New Mexico eyaletinde, salgının yayılmasını önlemek için alınan önlemlerin artırıldığı bildirildi.

Brezilya'da vaka sayısı 1 milyon 755 bin 779'a çıktı. Ülkede can kaybı 69 bini aşarken, iyileşenlerin sayısı ise 1 milyon 54 bin oldu.

Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, Kovid-19 ile mücadele tedbirleri kapsamında kapalı olan işletmelerin yeniden açılması çağrısında bulundu.

Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı İngiltere'de 44 bin 650'ye, İtalya'da 34 bin 938'e, Fransa'da 30 bin 4'e, İspanya'da 28 bin 403'e yükseldi.

Rusya'da virüs tespit edilenlerin sayısı 713 bin 936'ya, ölü sayısı 11 bin 17'ye ulaştı. Başbakan Yardımcısı Tatyana Golikova, ülkedeki uluslararası uçuşlara yönelik sınırlamaları kaldırma süreci müzakerelerinin 15 Temmuz itibarıyla başlayacağını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, salgının kaynağını araştırmak üzere örgüt bünyesinde uzman bir ekibin Çin'e hareket ettiğini açıkladı.

Belçika hükümeti, yarından itibaren kapalı alanlarda maske kullanımının zorunlu hale getirildiğini duyurdu.

Moldova Başbakanı İon Kiku, ülkedeki sağlık alanında olağanüstü halin 31 Temmuz'a kadar uzatılmasına ilişkin karar aldıklarını açıkladı.

Bugün itibarıyla toplu taşıma araçlarıyla iller arası araç geçişlerinin yasaklandığı Özbekistan'da, 13 Temmuz'dan itibaren iç hat uçak ve tren seferlerinin geçici olarak askıya alınacağı bildirildi.

Kovid-19 salgınında ikinci dalganın yaşandığı İsrail'de son 24 saatte 1464 kişide virüs tespit edilmesiyle, salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. Ülkede virüs kaynaklı can kaybı 350'ye, vaka sayısı ise 35 bin 553'e yükseldi.

Afrika Birliği, Kovid-19 aşısının klinik deneyleri için yeni bir konsorsiyum oluşturulduğunu duyurdu.

Güney Afrika ülkelerinden Namibya'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm kayıtlara geçti.

Nijerya'da Kovid-19 nedeniyle 3 ay sonra açılan okullar, artan vakalar nedeniyle yeniden kapatıldı.

Güney Afrika Cumhuriyeti'nde vakaların arttığına dikkati çeken halk sağlığı uzmanı Lynne Wilkinson, ülkedeki bazı hastanelerin dolduğunu ve daha fazla solunum cihazına ihtiyaç duyduklarını açıkladı.

Irak'ta Güçler Birliği İttifakı Milletvekili ve Meclis Yüksek Öğretim Komisyonu Başkanı Geyda Kembeş, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari, zorunlu olmayan seyahatlerden kaçınılması ve ülkenin Rezevi Horasanı ile Mazenderan eyaletlerine özellikle gidilmemesi uyarısında bulundu.

Yemen hükümeti, Husilerin kontrolü altındaki kentlerde salgına ilişkin izlediği tutum ve inkar politikası karşısında Birleşmiş Milletler'i (BM) sessiz kalmakla eleştirdi.

Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Nashville, kulüpteki Kovid-19 vakaları nedeniyle lig turnuvasından çekildi.

Güney Kore'de artan vakalar üzerine bugünden itibaren, ülke genelinde kiliselerde düzenli ibadet hizmetleri dışında toplantılar düzenlenmesine yasaklama getirildi.

Bolivya'da geçici devlet başkanlığı görevine getirilen Jeanine Anez, kendisine Kovid-19 tanısı konulduğunu açıkladı.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi 3. Sayfa
Ankara'da bozkırın ortasında günah şehri! Köylü kadınların şikayeti sonrası fuhuş çetesi çökertildi
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler Politika
Ayasofya'nın cami olması sonrasında HDP'li vekillerden ilk tepkiler
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye ayrıldı Güncel
Ayasofya'nın ibadete açılmasına ilişkin karar okunurken Meclis, ayakta alkışlayanlar ve oturanlar olarak ikiye...
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon Güncel
Yunanistan Kültür Bakanlığı'ndan skandal Ayasofya sözleri: Uygar dünyaya karşı bir provokasyon
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim Güncel
26 yıldır mücadele verdiği Ayasofya davasını kazanan Kandemir: Çok sevinçliyim, ilk namaza gideceğim
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor Magazin
İlişkileri belgelendi! Farah Zeynep Abdullah ile Reynmen aşk yaşıyor
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
Son Dakika: Danıştay 86 yıllık kararı iptal etti, Erdoğan kararnameyi imzaladı ve Ayasofya resmen cami oldu
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
Ayasofya, Lozan Barış Antlaşması'nın 97. yıl dönümünde ibadete açılacak
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
UNESCO'dan Ayasofya açıklaması: Statüsünün değiştirilmesinden üzüntü duyuyoruz
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
Ayasofya'nın camiye dönüştürülmesi kararına Bahçeli'den ilk tepki: Tertemiz alınların secdeyle buluşması sağlanmıştır
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
TFF'nin tescil kararı sonrası 2. Lig ekibi Ankara Demirspor, ligden çekildi
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den 'Pişman mısınız?' sorusuna tepki çeken yanıt
Binali Yıldırım'ın eşine hakaret eden Özeren'den "Pişman mısınız?" sorusuna tepki çeken yanıt
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Geçen yıl kayyum atanan 56 yıllık Yörsan resmen iflas etti
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Rusya'dan Ayasofya açıklaması: Hristiyanların da girebileceği garantisi verildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Rusya'da evden kaçan 8 yaşındaki çocuk, cinsel istismara uğradıktan sonra vahşice katledildi
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Efsane futbolcu Alex: Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Türk olacak
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için 'Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun' uyarısı
Uzmanlardan beyin yiyen amipin neden olduğu hastalık için "Gözdeki en ufak kızarıklıkta hekime başvurun" uyarısı
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Danıştay'ın Ayasofya kararına Rus Ortodoks Kilisesi'nden ilk tepki: Büyük ayrışmalara yol açabilir
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Galatasaraylı Mariano'ya Atletico Mineiro talip oldu
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
Son Dakika: Türkiye'de 10 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 23 kişi vefat etti, 1003 yeni vaka var
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Oyuncu İsmail Hacıoğlu, 4 yıllık evliliğini bitirme kararı aldı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ayasofya'yı 24 Temmuz Cuma günü ibadete açıyoruz
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Üst üste iki gün evinde yangın çıkan genç, bina sakinleri tarafından dövüldü
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Danıştay'ın tarihi Ayasofya kararı sonrası dünya basınından ilk tepkiler
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
Son Dakika: FETÖ'ye üyelikten kırmızı bültenle aranan firari hakim Menekşe Uyar Ankara'da yakalandı
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
ABD'li ünlü bilim insanı Fauci'den umutlandıran koronavirüs sözleri: Aşı yıl sonunda hazır olabilir
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
18 yaş altı uçak yolcuları artık tek başına seyahat edebilecek
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
İstanbul'un göbeğinde taksici rezaleti! Tartıştığı sürücüye cinsel organını gösterdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Erdal Beşikçioğlu yıllardır uzun kullandığı saçını ve sakalını yeni projesi için kestirdi
Yüzlerce kişi Ayasofya Cami önünde akşam namazını eda etti
Yüzlerce kişi Ayasofya Cami önünde akşam namazını eda etti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Yılmaz Tunç Murat Kurum Halife Hafter Berat Albayrak
Magazin Emrah Alişan Cem Davran İbrahim Tatlıses
Spor İrfan Buz Serdar Gürler Sergen Yalçın İbrahim Üzülmez Fernando Muslera
Daha Fazla Türk Bakan Temmuz Ayasofya
Şu an buradasınız: Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.7.2020 21:40:44. #1.14#
title